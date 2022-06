Ventotene: Partito Gay, ricorso per le quote di genere, o ci sara’ un nuovo consiglio o nuove elezioni

La sfida di Ventotene, era una sfida molto difficile, che sapevamo bene sin dall’inizio, ma abbiamo portato i nostri temi sui diritti, l’innovazione e l’ambiente nel dibattito cittadino. Inoltre, resta nostra ferma intenzione fare ricorso per la mancanza del rispetto delle quote di genere, da parte delle liste vincenti, in quanto non hanno dato alle donne la giusta opportunità di candidarsi come previsto dalla legge. Pertanto chiederemo l’intervento del tribunale amministrativo, per ottenere l’annullamento delle liste locali “INSIEME PER VENTOTENE”e “UNITI PER IL BENE DI VENTOTENE”. che potrà portare alla nomina di un consiglio differente o alla convocazione di nuove elezioni dove ci ricandideremo con maggiore forza .

Luca Vittori Candidato Sindaco di Ventotene , per Partito Gay LGBT+ , Solidale, Ambientalista , Liberale