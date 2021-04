Viabilità, ANAS: “Attivati 137 milioni per potenziare Pontina”

“La Pontina, su cui transitano 180mila veicoli al giorno, e’ passata sotto la gestione di Anas nel febbraio 2019. Fin da subito abbiamo effettuato lavori di adeguamento del piano viabile e delle barriere di sicurezza oltre al potenziamento delle pertinenze stradali. Ora l’impegno prosegue con un piano di potenziamento della strada da 137 milioni, un importo non indifferente, con cui riqualificheremo il collegamento elevando lo standard di sicurezza e il confort di guida. In questo quadro gli interventi che abbiamo in agenda sono su barriere di sicurezza, opere d’arte, piano viabile, barriere architettoniche, segnaletica, impianti, e poi sul monitoraggio dei viadotti e della situazione idrogeologica”. Cosi’ Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas, in occasione dell’evento on line ‘Piano di potenziamento e riqualificazione della SS148 Pontina’. “Nella prima fase- ha aggiunto- saranno messa in sicurezza i punti critici. Nella seconda saranno pianificati gli interventi necessari su tutto il percorso, in punti di minore criticita’. Ricordo che poi 22 milioni erano stati gia’ spesi per gli interventi piu’ urgenti mentre sono in corso altri interventi analoghi per 27 milioni, tra cui la manutenzione degli impianti e dell’illuminazione. Nel prossimo triennio sono infine previsti ulteriori interventi per quasi 90 milioni, per la completa riqualificazione della statale”.