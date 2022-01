Villa comunale di Minturno nel più totale degrado, la denuncia di Fratelli d’Italia

Il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Minturno, attraverso il delegato al Centro Storico, Folklore e Memoria, Massimiliano Messore, denuncia di degrado della villa comunale di Minturno, dove da tre giorni il monumento ai Caduti è usurpato da feci, così come l’albero vicino ai giochi dei bambini. “È vergognoso che la villa comunale più importante del nostro comune, che si trova di fronte la casa comunale, sia in balia dell’inciviltà più totale dichiara Messore. Mi preme sottolineare- prosegue Messore- che ciò avviene anche per la carenza cronica di controlli nelle aree sensibili. Riteniamo sia doveroso colpire i responsabili di questi deprecabili gesti utilizzando le telecamere di sicurezza, a tal fine chiedo e chiediamo l’intervento celere dell’assessore all’ambiente Elisa Venturo per far tornare immediatamente la situazione alla normalità anche perché la villa è il ritrovo abituale delle famiglie minturnesi che non meritano di passare il loro tempo libero in un letamaio.”