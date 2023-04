Viola il divieto di avvicinamento. Arrestato 23enne di Itri

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari del N.O.RM. – Sezione Radiomobile di Scauri di Minturno, hanno tratto in arresto un 23enne di Itri (LT), per non aver ottemperato al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato, donna 18enne di Formia ex compagna.

Comunicato stampa