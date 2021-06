Violenta aggressione con una bottiglia, denunciato il responsabile

Nella giornata di ieri, in Minturno, i Carabinieri del locale comando stazione, a conclusione di breve attività investigativa, hanno deferito all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate, un 38 enne di Reggio Calabria, poiché in quella piazza Annunziata, nel corso del pomeriggio del 7 giugno scorso, aveva aggredito – finanche con una bottiglia di vetro e per futili motivi – un 39 enne del posto.

In conseguenza dell’aggressione, la vittima riportava diverse fratture giudicate guaribili dal personale sanitario con 30 giorni.

Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria finalizzati a far luce sull’episodio.

Comunicato Stampa