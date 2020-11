Il Comune di Formia si sveglia con messaggi di attenzione e sensibilizzazione per tutte coloro che sono vittima di violenza.

“Non sei sola” “Chi ti ama non ti mente” “Chi ti ama ti rispetta” sono solo alcuni dei messaggi disseminati per la città con un fiocco rosso e i numeri di telefono, un numero fisso 1522 e un cellulare 3517940443, da chiamare per avere un supporto.

Un’ iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune di Formia assessorato ai Servizi Sociali e l’associazione “Mai Più vittima”“Nonostante il momento emergenziale che stiamo vivendo – sottolinea l’Assessore ai Servizi Sociali Maria De Tata – non possiamo abbassare la guardia. Troppe le donne che ogni giorno vivono all’interno delle mura domestiche un inferno e che non riescono a trovare il modo e il supporto giusto per liberarsi da questa condizione. Un piccolo gesto il nostro, per creare informazione e consapevolezza sia nelle vittime sia nell’intera comunità”