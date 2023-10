Visioni Corte Film Festival 12: Gran finale con Giorgio Tirabassi

Attesa per il gran finale alla XII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta, partito lo scorso 30 settembre. Sono stati otto giorni pieni di proiezioni di cortometraggi, eventi, mostre, incontri con i registi e ora si chiude con la Cerimonia di Premiazione del 7 Ottobre, con inizio dalle ore 20.15, durante la quale scopriremo i vincitori delle sezioni fiction internazionale e italiana, animazione e documentario, oltre che i premi collaterali.

L’OSPITE D’ONORE: GIORGIO TIRABASSI

Sul palco salirà l’ospite d’onore Giorgio Tirabassi, celebre attore e regista italiano l’ospite d’onore della XII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival. Approdato nella compagnia di Gigi Proietti nel 1982, dove ha recitato per 9 anni, Giorgio Tirabassi è stato diretto al cinema da numerosi registi di rilievo quali Francesca Archibugi (Verso sera), Carlo Mazzacurati (Un’altra vita), Marco Risi (Il branco), Ettore Scola (La cena), Renato De Maria (Paz!). Nel 1996 partecipa al film La classe non è acqua al fianco di Pier Maria Cecchini. Nel 1998 è un credibilissimo Maresciallo dei Carabinieri in Ultimo. Nel 2000, a 40 anni, arriva il vero successo, entrando nel cast della popolare fiction Distretto di polizia dove interpreta Roberto Ardenzi, prima come ispettore capo (stagione 1-2), poi vicecommissario (stagione 3-5) ed infine come commissario del X Tuscolano (stagione 6). Nel 2001 ha firmato come regista il cortometraggio Non dire gatto, ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali quali il David di Donatello e il premio al Festival di Montpellier. Nel novembre 2004 interpreta il ruolo di Paolo Borsellino nell’omonimo film per la TV in due puntate in onda su Canale 5. Nel 2007 recita anche in Boris, in cui interpreta Glauco, un direttore della fotografia amico di Renè. Ha partecipato alla realizzazione del video della canzone Io che amo solo te di Fiorella Mannoia nel gennaio 2008. Sempre nel 2008 interpreta il ruolo del professore Antonio Cicerino nella serie I liceali, ruolo che ricoprirà anche nella seconda stagione della serie andata in onda nel 2009. Nel 2012 recita la parte di Paolo Perrone nella fiction televisiva Benvenuti a tavola – Nord vs Sud, trasmessa su Canale 5. Tra i suoi ultimi lavori cinematografici: Freaks Out di Gabriele Mainetti (2021), Boys di Davide Ferrario (2021), Il pataffio di Francesco Lagi (2022), Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese (2023).

GLI ALTRI OSPITI

La serata sarà impreziosita da due esibizioni del Maestro Francesco Azzari, regista, coreografo e ballerino, dedicate al mondo del cinema. Nel corso della sua attività artistica ha il privilegio e la fortuna di conoscere e lavorare con maestri di fama internazionale, quali Susan Sentler (Usa), Akira Kasai (Tokyo), Gigi Caciuleanu (Bucarest), Eunice Biedrisky Bartell (Edinborough), che gli trasmettono nuovi stimoli diretti al perfezionamento della sua tecnica e del suo stile. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche il regista, sceneggiatore e direttore della fotografia Daniele Ciprì, noto per i suoi lavori alla regia in coppia con Franco Maresco nel duo Ciprì e Maresco, nella serie di sketch di Cinico TV, in onda su Rai 3, e in vari film. Tra il 1995 e il 1998 è alla regia di film come Lo zio di Brooklyn e Totò che visse due volte. Nel 2008 il duo artistico si scioglie e Ciprì prosegue la carriera da solo. Nel 2002 ha debuttato a teatro con Palermo può attendere. Nel 2005 ha scritto e diretto lo spettacolo teatrale Viva Palermo Viva Santa Rosalia con Franco Scaldati e Mimmo Cuticchio. Come direttore della fotografia ha lavorato al fianco di registi del calibro di Renato De Maria, Marco Bellocchio e Roberta Torre. Previsto, infine, un breve omaggio all’attore e clown Jango Edwards, recentemente scomparso, da parte del suo compagno di scena Peter Ercolano.

I CORTOMETRAGGI

Sono stati proiettati 104 cortometraggi, selezionati tra oltre 2500 giunti in selezione, 36 Nazioni rappresentate provenienti dai 5 Continenti, 25 premiere. Le opere rientrano nelle varie sezioni in concorso: Animando (animazione), Stop & Doc (documentari), Sguardi dal Mondo (fiction internazionale), Gemme Italiane (fiction italiana) e Kiddos, dedicata prettamente a bambini e adolescenti protagonisti con storie tutte diverse tra loro e spesso difficili, alle quali si sono aggiunte Germogli di Cinema, dedicata alle opere prime, e Bigsize, per cortometraggi di lunghezza di oltre 20 minuti. Oltre 1.600 minuti di programmazione che hanno dato spazio ai generi cinematografici ma anche commedia e un’attenzione particolare a tematiche attuali come i diritti umani, identità sessuale, diritto all’infanzia, rapporti familiari e la guerra.

LE GIURIE TECNICHE

I vincitori saranno decretati da sette giurie tecniche composta da personalità ed esperti del mondo del cinema: per la sezione “Gemme Italiane”, Carlo Griseri, critico cinematografico e curatore del portale Cinemaitaliano.info, Ferdinando Maddaloni, attore, regista e actor’s coach, Ida Sansone, attrice e doppiatrice, Adelmo Togliani, attore, sceneggiatore e regista, Elisabetta Villaggio, regista, sceneggiatrice e scrittrice; per “Sguardi dal mondo”, Marie Boissard, attrice francese; Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, Katherina Harder, regista cilena, Juan Riedinger, attore e regista canadese, Hamed Soleimanzadeh, critico cinematografico iraniano; per “Kiddos”, Cristiana Astori, scrittrice e traduttrice, Annick Emdin, scrittrice e sceneggiatrice, Alessandro Izzi, critico cinematografico e co-direttore rivista “Close Up”, Adriano Pantaleo, attore e regista; per “Animando”, Sara Cabras, Rai Kids, Rosalba Colla, direttore artistico Animaphix, Giancarlo Marzano, sceneggiatore Bonelli (Dylan Dog e altri), Mirka Perseghetti, illustratrice, Predrag Radanovic, regista e animatore 3D croato; per “Stop & Doc”, Massimo Bondielli, regista; Carmine Fornari, documentarista Rai; Marco Gallo, filmaker e direttore artistico Sicily Movie Film Festival; Ado Hasanovic, regista bosniaco; Elia Moutamid, attore e regista italo-marocchino. Infine, per “Bigsize”: Davide Magnisi, critico cinematografico, Giuseppe Mallozzi, giornalista e vice presidente della Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub, Luigi Parisi, regista e sceneggiatore; “Germogli di Cinema”: Rosalba Colla, Carlo Griseri, Elia Moutamid.

Continua la collaborazione con il SNCCI – Sindacato nazionale critici cinematografici italiani, la cui giuria speciale quest’anno sarà composta da Davide Magnisi, Michela Manente e Ignazio Senatore.

I PATROCINI

Visioni Corte International Short Film Festival è realizzato grazie al contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, dell’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, dei patrocini di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, della Provincia di Latina, del Comune di Gaeta. Visioni Corte fa parte di AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema, FEDIC –Federazione Italiana Cineclub e Coordinamento Festival Cinematografici Campania.