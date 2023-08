Visita del Procuratore Generale Militare presso la sede della Capitaneria di Porto di Gaeta

Mercoledì 02 agosto 2023, il Sig. Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello di Roma, Dott. Marco DE PAOLIS, ha visitato la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta, accompagnato dal Direttore Marittimo di Civitavecchia, Capitano di Vascello Michele CASTALDO.

Accolto dal Capo del Compartimento marittimo di Gaeta, Capitano di Fregata Angelo NAPOLITANO, il Dott. DE PAOLIS ha potuto prendere cognizione, nel corso della visita, di tutte le peculiarità della giurisdizione della provincia di Latina della Guardia Costiera, con particolare riguardo alle attività di polizia giudiziaria condotte negli ambiti di diretta pertinenza, in particolare per la tutela dell’ambiente marino.

All’incontro hanno preso parte anche il Tenente di Vascello Lorenzo TEMPESTI, Capo del Circondario marittimo di Terracina ed il Tenente di Vascello Dario NICOSIA, Capo del Circondario marittimo di Ponza.

Il Sig. Procuratore DE PAOLIS è stato Pubblico Ministero nei recenti processi per le grandi stragi nazifasciste compiute durante la seconda guerra mondiale, fra cui, in particolare: S. Anna di Stazzema, Civitella in Val di Chiana, Monte del Sole – Marzabotto, S. Terenzo e Vinco, Padule di Fucecchio, Stia, Vallucciole e Monchio.

Particolarmente significativa è stata, pertanto, la successiva visita all’ala del Castello “Angioino” di Gaeta già sede del carcere militare, ove ha trovato ad accoglierlo il Sindaco, Dott. Cristian LECCESE, che non ha voluto mancare di porgere i propri saluti.

Dopo la tradizionale firma dell’“Albo storico” e lo scambio di “Crest”, il Sig. Procuratore Generale ha inteso esprimere al personale della Capitaneria di porto di Gaeta la propria gratitudine per il lodevole servizio quotidianamente svolto.