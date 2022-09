Vivere a Roma, come scegliere il quartiere migliore per una casa in affitto

By

Roma, la città eterna, col tempo ha saputo conciliare tutto il fascino del suo glorioso passato con le caratteristiche tipiche di una città moderna e all’avanguardia.

Non è un caso che da millenni, ormai, rappresenti crocevia di viaggiatori, pellegrini, lavoratori e studenti in cerca di opportunità per il loro futuro professionale.

D’altra parte, la Capitale sa offrire tanto a chi la sceglie, con ottime occasioni di carriera nei più disparati settori dedicati ai servizi alle imprese, ma anche nell’ambito delle istituzioni, della tecnologia, della comunicazione e nel settore finanziario.

Roma, però, è anche storia, cultura, arte, mondanità, tutto quello che serve per garantirsi una vita vivace, frizzante e un percorso professionale in ascesa.

Va detto, in ogni caso, che, come tutte le grandi, città il costo della vita e degli affitti non è irrisorio.

Decidere di trasferirsi a Roma, quindi, non è un gioco da ragazzi. Si deve mettere in conto a priori un certo budget da stanziare solo per l’alloggio, oltre al tempo da impiegare per la ricerca della giusta sistemazione.

Roma, infatti, si estende per ben 1.200 Km2, includendo una grande eterogeneità di territori e quartieri. Ogni zona della capitale si differenzia dall’altra per specifiche caratteristiche che ne influenzano la qualità della vita e, di conseguenza, anche il costo dell’affitto.

Il Rione Monti, Trastevere, Monteverde e il Centro storico, sono probabilmente le aree maggiormente ambite da chi cerca casa in affitto. Sono zone centrali o, comunque, molto prossime al centro, esclusive, ricche di attrattive turistiche e prossime alla maggior parte delle sedi lavorative.

Va detto che in queste zone ci sono le case con il più alto costo d’affitto.

Stesso discorso vale anche per i Parioli, altro quartiere Vip ed esclusivo di Roma.

Ostiense e Garbatella, al contrario, sono le zone più popolari, autoctone, quelle dove respirare la vera cultura popolare romana.

Pigneto e San Lorenzo, invece, sono le zone preferite dagli studenti, sia per la loro prossimità alle principali sedi universitarie, sia per la grande presenza di locali.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e le tasche.

Il costo dell’affitto, però, non è condizionato solo dalla zona in cui è collocato, quanto anche dalla tipologia di appartamento.

Un monolocale, certamente, avrà un costo diverso rispetto a una villa o un loft in centro.

Anche in questo caso bisogna ponderare bene le caratteristiche dell’immobile e pesarle in base alle proprie esigenze.

In linea di massima, il bilocale è una delle formule abitative più richieste e anche più convenienti per chi cerca casa in affitto a Roma.

Questa tipologia di immobile, infatti, concilia le giuste metrature per dividere gli spazi con un altro inquilino, garantirsi la giusta privacy e condividere le spese in modo da risparmiare non facendole pesare eccessivamente sulle proprie tasche.

Resta il fatto, comunque, che trovare casa a Roma può richiedere tempo e rivelarsi più complesso del previsto, data l’ampia offerta che costituisce il mercato.

Procedere in autonomia, infatti, consente di risparmiare sulle spese di agenzia ma comporta un carico di lavoro legato alla ricerca e agli appuntamenti per i sopralluoghi.

In tal senso potrebbe tornare utile sapere che, negli ultimi anni, hanno preso piede le piattaforme online dedicate all’incontro tra domanda e offerta di casi in affitto.

Queste hanno il vantaggio di conciliare la praticità della ricerca da casa con la rapidità di individuazione dell’offerta più vantaggiosa.

Tra queste si distingue per affidabilità e innovazione Zappyrent, sito online su cui reperire comodamente anche affitti bilocali a Roma.

Trovare quello giusto è estremamente semplice, grazie all’interfaccia intuitiva e progettata per filtrare i risultati solo in base alle reali esigenze dell’inquilino.

Questo, infatti, impostando i parametri di ricerca in linea con le proprie necessità, restituisce solo gli annunci rispondenti quanto settato.

In questo modo trovare l’annuncio di proprio interesse diventa più facile e veloce, riuscendo così a orientarsi nella quantità di annunci pubblicati in una metropoli così vasta come Roma.

Una volta individuato quello di maggiore interesse, basterà contattare il proprietario prenotando l’immobile o rilanciando una controproposta economica, fino al raggiungimento dell’accordo.

Anche successivamente alla stipula del contratto Zappyrent continua ad assicurare la propria assistenza agli inquilini, attraverso la Policy “Soddisfatti o rimborsati” che assicura all’inquilino la restituzione delle somme versate, nel caso in cui l’immobile si rivelasse diverso rispetto a quanto pubblicato nell’annuncio.