Probabilmente tutti sanno cos’è un volantino. Riceviamo spesso volantini per strada e nei negozi, che accompagnano gli acquisti e vengono distribuiti in occasione di eventi promozionali. Nonostante la proliferazione del marketing su Internet, questo tipo di promozione del marchio è ancora molto richiesto e popolare. Quindi, che cos’è un invito e come si crea invito online gratis senza fare grossi errori? Tutto questo proviamo a riguardare su questo articolo!

Come il volantino si differenzia da altri tipi di pubblicità cartacea

L’idea di inserire annunci pubblicitari sulla carta è nata in Inghilterra nel XV secolo. I volantini in quanto tali sono apparsi solo nel XVIII secolo. Poi sono stati utilizzati dai rivoluzionari francesi per promuovere le loro idee. Era vietato stampare slogan rivoluzionari su volantini e poi distribuirli. Così i propagandisti gettarono i pezzi di carta dai tetti delle case o dalle finestre. Volavano per le strade, per cui hanno preso il nome di “flyer”, dalla parola “fly”.

In seguito, i promotori hanno attribuito al volantino una funzione di marketing molto specifica: si tratta di un opuscolo pubblicitario che contiene brevi informazioni su un prodotto e dà diritto ad acquistarlo a condizioni vantaggiose.

Il volantino si differenzia da un normale volantino, che ha lo scopo di informare un potenziale cliente su un prodotto, proprio perché offre uno sconto, un regalo, un servizio aggiuntivo, un codice promozionale, l’ingresso gratuito a un evento, ecc.

Lo scopo di distribuire volantini:

attirare nuovi clienti;

Aumentare la fedeltà dei clienti esistenti;

informare il pubblico;

promozione delle vendite;

aumentare la consapevolezza del marchio;

promozione locale.

Un volantino promozionale deve quindi essere attraente e interessante per il pubblico di riferimento, che vorrà immediatamente utilizzarlo.

Come creare un volantino che non venga gettato nella spazzatura

Per creare un volantino che attiri davvero l’attenzione sullo sconto e sul prodotto, è necessario attenersi alle seguenti regole

Un vantaggio chiaro – quando guarda il volantino, il potenziale cliente deve capire immediatamente il vantaggio che riceverà. Non scrivete offerte vaghe che non promettono nulla di specifico. Se state facendo uno sconto sul volantino, indicate l’importo; se state facendo un regalo, indicate di cosa si tratta.

Testo accattivante – Il volantino non deve contenere molte informazioni, ma deve catturare l’attenzione fin dalle prime parole. Pensate a un modo interessante per promuovere brevemente un prodotto e scrivete una call to action efficace. Il messaggio deve essere memorabile e suscitare emozioni nel cliente.

Carattere confortevole: fate in modo che sia confortevole per gli occhi, in modo che il testo sia facile da leggere anche per gli ipovedenti. È bene che il colore del carattere contrasti con lo sfondo (il giallo o il verde chiaro su sfondo bianco non sono una buona idea). Per saperne di più sui principi dell’accessibilità dei contenuti, leggete questo articolo.

Buona scrittura: verificate la presenza di errori nel testo dell’annuncio. È un peccato se, nonostante un’idea creativa interessante, si commettono errori di battitura in parole che catturano immediatamente l’attenzione.

Struttura chiara – gli elementi testuali e grafici dell’opuscolo non devono interferire tra loro. Collocate le frasi chiave nella parte superiore dell’opuscolo, dove è più probabile che vengano viste e lette. Prestate attenzione alla spaziatura tra le parole e le righe. Se si inserisce del testo all’interno o sopra un’immagine, assicurarsi che non si confonda.

Grafica vivace – Le immagini completano il testo e aiutano a ricordare l’essenza della proposta pubblicitaria. Devono essere in sintonia con il messaggio e coerenti con lo stile del marchio e il tema dell’annuncio. Non stampare immagini troppo piccole. Ricordate che per un volantino è necessario scegliere illustrazioni di buona qualità: su carta tutti i difetti saranno molto più evidenti. Evitate anche le fotografie provocatorie.

Il giusto mix di colori: i colori utilizzati nella pubblicità stampata devono essere attraenti e confortevoli per la percezione visiva. Un’abbondanza di tonalità troppo accese può causare l’effetto opposto, in quanto una tela di questo tipo stanca gli occhi. È meglio utilizzare colori aziendali o colori che si armonizzano tra loro secondo le regole della ruota dei colori.

Dimensioni convenienti del volantino – è importante che il volantino entri facilmente nella tasca o nella borsa di un potenziale cliente. Per questo motivo i volantini non vengono stampati in grandi formati. I formati più comuni e di successo: A5, A6, A7, 95×210 e 210×99 mm (volantino in euro, che entra nella busta in euro, il che significa che è facile da spedire per posta).

Conclusioni

Come possiamo vedere, non è poi così difficile creare un volantino online, basta leggere l’articolo e cimentarsi con Vista Create!