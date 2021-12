XLVII Edizione Presepe Vivente di Maranola

Torna nella veste originale il consueto appuntamento con il Presepe Vivente, riproposizione della vicenda evangelica della Natività, uno spazio senza tempo, quello dell’incantevole centro storico di Maranola.

Da quasi cinquant’anni infatti nelle serate festive natalizie i vicoli medioevali del borgo medievale fanno da scenario alla capanna e ai componenti della Sacra Famiglia ad una mangiatoia con il bue e l’asinello, ai Magi che recano i doni la notte dell’Epifania e all’adorazione costante dei pastori.

Questa particolare tradizione trova le sue radici storiche nella presenza in loco di un monumentale presepe in terracotta policroma del XVI secolo, collocato all’interno della Chiesa di Santa Maria ad Martyres, in cui è tutto il paese a farsi presepe per festeggiare con gioia la nascita del Salvatore. L’Associazione, da anni impegnata per il restauro del manufatto, è lieta di annunciare che il prossimo anno saranno finalmente terminati i lavori e sarà finalmente possibile tornare ad ammirare la bellezza di un’opera unica al mondo.

Quello che ricorre quest’anno è però un appuntamento particolarmente importante perché segna la riapertura al pubblico dopo lo stop dovuto all’emergenza pandemica COVID19 e molte sono le iniziative promosse dall’Associazione Culturale Maranola Nostra per festeggiare l’occasione, nel pieno delle normative.

L’inaugurazione c’è stata sabato 18 dicembre quando nella Chiesa di S. Maria ad Martyres è andato in scena il concerto del Maestro Juan Paradell Solé, Organista Emerito delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice e della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”in Vaticano.

Oltre ad essere titolare della Cattedra di Pratica Organistica e Canto Gregoriano presso il Conservatorio Statale di Musica Licinio Refice di Frosinone, svolge un’intensa attività concertistica in Europa, Russia, Siria, Libano, Stati Uniti, Sud America, partecipando ad importanti Festival organistici internazionali.



Il 25 Dicembre invece come da tradizione si entrerà nel vivo della 47esima edizione del Presepe Vivente di Maranola con la presentazione della Natività. Il Presepe aprirà per ufficialmente le porte il 26 dicembre per proseguire poi nei giorni del 1 e 6 gennaio 2022. Circa 400 personaggi, in costume locale, rappresentano i mestieri di un tempo tra i vicoli, le cantine e gli ambienti di Maranola medievale. Essi fanno corona ad una vera Sacra Famiglia, anch’essa in costume locale, creando un’atmosfera antica e straordinaria fatta di colori e profumi, sulle note delle zampogne e delle antiche nenie.

Un altro appuntamento importante è il 2 gennaio alla Chiesa dell’Annunziata con il “Concerto di Capodanno di Vienna” con la Direzione artistica di Marianna Rossi che si esibirà con l’Ensemble “Musici Lirienses” nato nel 1998 e formata da musicisti che collaborano con istituzioni concertistiche di fama internazionale come l’Orchestra della RAI e Filarmonici di Roma.

Si ricorda infine che durante tutte le manifestazioni del Presepe Vivente sarà possibile visitare: la Chiesa di S. Maria ad Martyres, con i suoi altari, il presepe in terracotta e l’organo settecentesco; La Chiesa di S. Luca Evangelista; Gli Antichi Frantoi del centro storico di Maranola.

Il Presepe Vivente di Maranola è realizzato con il patrocinio e il contributo di Comune di Formia – Assessorato al Turismo, Assessorato alla Cultura, Regione Lazio, Parco Naturale dei Monti Aurunci, XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci, Parco Regionale Naturale Riviera d’Ulisse, Visit Lazio, Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino Gaeta, Arcipretura Parrocchiale San Luca Evangelista (Maranola), Arcidiocesi di Gaeta, Banca Popolare di Fondi.

Media Partner

Radio Civita Inblu, Radio Spazioblu, Radio Formia, Radio Tirreno Centrale, GolfoEventi.it, Teleuniverso.

Programma

28 NOVEMBRE

ARRIVA LA STELLA ACCENSIONE DELLA STELLA SULLA TORRE CAETANI

18 DICEMBRE ore 19:30 Chiesa S. Maria ad Martyres

CONCERTO D’ORGANO DEL M° JUAN PARADELL SOLÉ ORGANISTA EMERITO DELLA CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA “SISTINA” VATICANO

25 DICEMBRE ore 12:00 Chiesa della SS. Annunziata PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA NATIVITÀ

26 DICEMBRE ore 16:30 – 19:30 Centro Storico di Maranola PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA: IL VIAGGIO DI MARIA E GIUSEPPE

1 GENNAIO ore 16:30 – 19:30 Centro Storico di Maranola PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA

2 GENNAIO ore 19:30 Chiesa della SS. Annunziata CONCERTO DI CAPODANNO DI VIENNA DIREZIONE ARTISTICA M° MARIANNA ROSSI

6 GENNAIO ore 16:30 – 19:30 Centro Storico di Maranola PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA: L’ARRIVO DEI MAGI ALLA CAPANNA

Info

Sarà disponibile il servizio di navetta gratuita da via Olivastro Spaventola fino all’ingresso del percorso del Presepe.