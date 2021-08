XXIV Premio Nazionale Mimesis di Poesia, a Itri l’evento di premiazione

La giornata conclusiva del XXIV PREMIO NAZIONALE MIMESIS DI POESIA si terrà nell’accogliente Piazzale Gianni Rodari (scuole) a Itri. L’evento comincerà alle ore 21:15 di sabato 21 agosto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’evento di premiazione vedrà la partecipazione di poeti provenienti da molte regioni italiane. “La serata camminerà condotta per mano dalla Storia dei NOMADI in concerto con i S.O.N– una produzione di Beppe Carletti, lo storico tastierista del gruppo. Le loro poesie-canzoni hanno segnato e continuano a segnare poeticamente i tempi, eternando il vissuto, quale esperienza indelebile di speranza.”. Questo il pensiero della dott.ssa Patrizia Stefanelli, direttrice storica del Premio. La consueta cerimonia premiativa sarà resa interessante dalle interviste ai poeti da parte di Franco Cairo, Gaetano Orticelli, Orazio Ruggieri, Alfredo Saccoccio che assegneranno il PREMIO SPECIALE STAMPA alla poesia di maggiore impatto comunicativo. Sarà presente Lazio TV che comunicherà notizie e immagini nei telegiornali e nello Speciale Cultura di approfondimento della domenica sera. Confermata la numerosissima e valida partecipazione al concorso di molti tra i più interessanti poeti del patrimonio culturale-letterario italiano. La prestigiosa giuria coordinata dalla dottoressa Stefanelli, presieduta da Nazario Pardini (poeta, critico e saggista di chiara fama) e composta da Nicola Maggiarra, (Pres. Ass. Cult. Teat. Mimesis), Corrado Calabrò (giurista, scrittore, poeta), Sheiba Cantarano (vincitrice sezione “Provincia di Latina” Mimesis 2020), Monia Casadei (vincitrice sezione A Mimesis 2020), Gaetano Catalani (operatore culturale, medico, poeta), Rosanna Minei (vincitrice sezione B del Mimesis 2020), Giovanni Tesio (ex ordinario di linguistica italiana, saggista, critico letterario, poeta), Giovanni Martone (segretario senza diritto di voto), ha valutato, in modo assolutamente anonimo e in gratuità, 761 liriche per sole due sezioni. Il MIMESIS, così come da tutti, semplicemente è chiamato, è senza dubbio per qualità dei partecipanti e la ricchezza dei premi e riconoscimenti, tra i più ambiti concorsi letterari esistenti.

Il Premio della Provincia di Latina sarà offerto dal Centro di Documentazione e Promozione Culturale Itala Fatigati-Salvagni” di Bassiano. Ricordiamo con esso il fondatore e grande personaggio della Cultura del nostro territorio, il dr. Scipione Salvagni, vittima del Covid nel 2020. Consegneranno il Premio la signora Maria Mundo Salvagni e lo scrittore Mattia Pacilli.

Le liriche saranno lette dagli autori stessi, dall’attore Pier Giulio Cantarano di Latina e da Patrizia Stefanelli.

Presenta la serata la giornalista, poetessa e scrittrice Antonia De Francesco.

Accoglienza Mimesis: Francesca Stefanelli e Gaia Zanfrisco.

Espone: Valerio Ciccone – Nomen Omen

Questi i magnifici vincitori delle due sezioni:

POESIE VINCITRICI SEZIONE A (inedita)

Poesia prima classificata Odor di casa di Franco Fiorini

Poesia seconda classificata L’arte del sottrarre di Claudia Piccinno

Poesia terza classificata Palestina di Valerio Di Paolo

Poesia quarta classificata Impressioni di Marcello Remia

Poesia quinta classificata La me tera di Anna MariaLavarini

Poesia sesta classificata Pe miracolo di Francesco Masini

Poesia settima classificata I dannati di Sabibor di Vittorio Di Ruocco

Poesia ottava classificata Al di là del tempo di Maurizio Bacconi

Poesia nona classificata ex aequo Esserti la lacrima di Alessandro Izzi

Poesia nona classificataex aequo Si fa sera di Claudio Romano

Poesia nona classificataex aequo I cincu petricenni da terra mia di Franca Tripodi Poesia nona classificata ex aequo Lontano di Fabio Tinalli

POESIE VINCITRICI SEZIONE B (edita)

Poesia prima classificata C’era una sera nata solo per cantare di Rosanna Spina

Poesia seconda classificata C’è ‘n filo di Ernesto Pietrella

Poesia terza classificataL’equilibrio delle rondini di Roberto Ragazzi

Poesia quarta classificata Le formiche giganti di Angelo Taioli

Poesia quinta classificata Tornerò a cercarti tra le foglie di Vittorio Di Ruocco

Poesia sesta classificata Indugia la primavera di Franco Fiorini

Poesia settima classificata Il filo d’aquilone di Rodolfo Vettorello

Poesia ottava classificataPassione di Giovanni Aniello

Poesia nona classificata Sonnellino meridiano di Federico Cinti

Poesia decima classificata Il canto dell’usignolo di Pietro Catalano

Poesia undicesima classificata A giacca e pàtrima di Angelo Canino

Poesia dodicesima classificataA pizu de abba di Stefano Baldinu

PREMIO SPECIALE PROVINCIA DI LATINA “MEMORIAL SCIPIONE SALVAGNI”

“Centro di Documentazione e Promozione Culturale Itala Fatigati-Salvagni” di Bassiano

alla poesia Vivendum di Giulia Rita Eugenia Forte (Fondi)

MENZIONE SPECIALE DI MERITO

Nel raggio del sole morente di Vincenzo Screti (Latina)

MENZIONE D’ONORE

Alzheimer di Dante Ceccarini (Latina)