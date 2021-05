Ztl Gaeta Sant’Erasmo, le novità a partire da venerdì 11 giugno

Ztl: tra conferme e qualche novità. Si parte venerdì 11 giugno, quando in via Annunziata, sarà attiva la ZTL tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 5 del giorno seguente. Sabato 12, 19 e 26 giugno, saranno attivi i varchi in tutto il quartiere di Gaeta Sant’Erasmo, dalle 21:30 alle 5 del giorno successivo. Dal 1 luglio la ZTL sarà attiva dalle ore 21:30 alle 5, tutti i venerdì, sabato e prefestivi.

La zona a traffico limitato del centro storico di Gaeta, rientra nel più ampio progetto che l’Amministrazione comunale sta portando avanti in questi anni finalizzato anche ad incentivare una mobilità sostenibile per tutelare l’ambiente e la qualità della vita dei residenti. Un percorso che ben si coniuga con la pedonalizzazione del quartiere Sant’Erasmo che, soprattutto nel periodo estivo, vede la presenza di tantissimi turisti, in particolar modo, nella fascia serale e notturna.

L’introduzione della ZTL in via Annunziata giunge al termine di una proficua concertazione tra pubblico e privato a beneficio dei residenti senza però penalizzare le attività commerciali che insistono in quella zona. Inizia così un percorso che potrebbe interessare in futuro anche altre strade che attraversano un centro storico tra i più belli d’Italia e che deve essere tutelato e valorizzato anche grazie ad una mobilità in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli.

“E’ opportuno ricordare – precisa l’Assessore alla Polizia locale Raffaele Matarazzo – che il tratto stradale di Lungomare Caboto fino al varco di Piazza Traniello è percorribile e non interessato dalle ordinanze previste dalla ZTL. L’Amministrazione comunale, inoltre si è attivata per snellire e semplificare le procedure di rinnovo degli abbonamenti. Invito pertanto i residenti e coloro che possono farne richiesta, a rinnovare gli abbonamenti per la sosta ed i permessi per la zona a traffico limitato che sono rilasciati anche presso la torre civica del Comune di Gaeta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 18. È possibile inoltre rinnovare online l’abbonamento e il permesso ZTL collegandosi al sito www.blugaeta.it”.