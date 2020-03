Coronavirus, i social in aiuto

“In un periodo come questo, in questa emergenza sempre più dilagante e con la più grande crisi economica mai prospettata prima alle porte, mi sento sempre più in dovere di mettere al corrente gli italiani della necessità di portare online le proprie aziende ed il proprio lavoro”.

Su queste premesse nasce l’iniziativa di Federico Sagnotti, esperto di marketing online, che mette a disposizione la sua professionalità per aiutare le imprese a risollevarsi, in tempo di Coronavirus: “Nell’immaginario collettivo, o meglio nel pensiero comune degli italiani, l’Italia si è fermata completamente per via del virus! Beh, che ci crediate o meno, ci sono migliaia e migliaia di imprenditori e di aziende che grazie all’online e a la loro inventiva hanno continuato a lavorare e a portare sostentamento alle proprie famiglie, dipendenti ecc. Ho deciso con il mio staff di fornire consulenza gratuita a chiunque voglia risollevarsi da questa situazione e abbia la volontà di iniziare un percorso che lo porti ad essere realmente libero da ogni emergenza di questo tipo! Solo uniti in questo senso e solo dandoci una mano possiamo farcela!“.