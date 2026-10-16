Cisterna di Latina, Fiera della Ricalata: appuntamento dal 16 al 18 ottobre

Cisterna di Latina si prepara ad ospitare la Fiera della Ricalata, che si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 ottobre. L’evento è pensato per coinvolgere scuole, famiglie e cittadini, offrendo un ricco programma che celebra la storia e le tradizioni locali.

Le attività prenderanno il via venerdì 16 ottobre, con una mattinata dedicata alle tradizioni del territorio. Dalle ore 9 alle 12, nell’area boschiva del Filetto, gli studenti potranno incontrare i membri della protezione civile e i butteri, approfondendo la storia della tradizione equestre dell’Agro Pontino. Ci saranno esibizioni a cavallo, giochi tradizionali e dimostrazioni di antichi mestieri.

Inoltre, sempre venerdì, il sito archeologico di Tres Tabernae aprirà le sue porte al pubblico con un Open Day, dalle 10 alle 13, arricchito dalla musica del violinista Lukas Hoti e dalla presenza degli Urban Sketcher Latina.

Sabato 17 ottobre, Palazzo Caetani diventerà un punto di riferimento per gli appassionati di LEGO, grazie all’iniziativa “Mattoncini a Palazzo”. Dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile ammirare esposizioni di creazioni originali e partecipare a spazi gioco per bambini e adulti.

Domenica 18 ottobre, la Fiera della Ricalata si arricchirà con mercatini di artigianato e prodotti vari, attivi dalle 8 fino al tramonto. La mattina includerà anche la Camminata della Transumanza, organizzata dall’associazione Latium Outdoor, con ritrovo a Palazzo Caetani alle 8.30 e partenza alle 8.45.

In aggiunta, il sito di Tres Tabernae offrirà visite guidate a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con appuntamenti alle 9.30, 10.45 e 12. Un servizio di bus navetta sarà disponibile dalla stazione ferroviaria di Cisterna per facilitare l’accesso al sito.

La manifestazione si concluderà con un’altra giornata di “Mattoncini a Palazzo”, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con ulteriori attività creative e manuali.

La Fiera della Ricalata è un’opportunità per riscoprire l’identità culturale di Cisterna, invitando famiglie e visitatori a partecipare attivamente a questo viaggio attraverso la storia e le tradizioni locali.