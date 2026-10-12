Cisterna di Latina, successo per ‘A spasso con gli adottati’

La giornata ‘A spasso con gli adottati’, tenutasi al Parco del Filetto di Cisterna di Latina, ha avuto un riscontro molto positivo. Circa 50-60 partecipanti sono giunti da diverse località, tra cui Tivoli, Roma, Velletri, Sabaudia e, naturalmente, Cisterna di Latina.

Gli ex residenti del Canile di Sermoneta sono stati i veri protagonisti di questa iniziativa. Hanno vissuto momenti di gioia e libertà insieme alle famiglie che li hanno adottati, rafforzando così il legame speciale tra gli esseri umani e i loro amici a quattro zampe.

I partecipanti hanno avuto l’occasione di passeggiare e socializzare, esplorando anche le meraviglie naturali del parco. L’evento è stato organizzato dall’associazione Ricomincio da Ciro, con la preziosa collaborazione di Augusto, un educatore cinofilo che ha fornito consigli utili per migliorare il rapporto con i propri cani.

Antonella Quattrocchi, delegata alla Tutela e diritti degli animali, ha espresso il suo apprezzamento per tutti coloro che hanno partecipato e per l’associazione che ha realizzato l’evento. Ha sottolineato come manifestazioni come questa mettano in luce l’importanza dell’adozione, garantendo a ogni animale una vita piena di amore e cure.

Il Comune invita tutti a rimanere aggiornati attraverso i propri canali ufficiali per conoscere eventuali nuove iniziative dedicate al mondo degli animali e all’adozione.