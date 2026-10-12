Cisterna di Latina, successo per ‘A spasso con gli adottati’

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La giornata ‘A spasso con gli adottati’, tenutasi al Parco del Filetto di Cisterna di Latina, ha avuto un riscontro molto positivo. Circa 50-60 partecipanti sono giunti da diverse località, tra cui Tivoli, Roma, Velletri, Sabaudia e, naturalmente, Cisterna di Latina.

Gli ex residenti del Canile di Sermoneta sono stati i veri protagonisti di questa iniziativa. Hanno vissuto momenti di gioia e libertà insieme alle famiglie che li hanno adottati, rafforzando così il legame speciale tra gli esseri umani e i loro amici a quattro zampe.

I partecipanti hanno avuto l’occasione di passeggiare e socializzare, esplorando anche le meraviglie naturali del parco. L’evento è stato organizzato dall’associazione Ricomincio da Ciro, con la preziosa collaborazione di Augusto, un educatore cinofilo che ha fornito consigli utili per migliorare il rapporto con i propri cani.

Antonella Quattrocchi, delegata alla Tutela e diritti degli animali, ha espresso il suo apprezzamento per tutti coloro che hanno partecipato e per l’associazione che ha realizzato l’evento. Ha sottolineato come manifestazioni come questa mettano in luce l’importanza dell’adozione, garantendo a ogni animale una vita piena di amore e cure.

Il Comune invita tutti a rimanere aggiornati attraverso i propri canali ufficiali per conoscere eventuali nuove iniziative dedicate al mondo degli animali e all’adozione.