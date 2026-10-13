Gaeta, Carta d’Identità Elettronica: richiedila ora

Il Comune di Gaeta esorta i cittadini a richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) presso l’Ufficio Anagrafe, in particolare a coloro che devono aggiornare il proprio documento prima della scadenza.

Attualmente, la disponibilità di appuntamenti per l’emissione della CIE risulta limitata, con poche prenotazioni aperte per novembre e quasi nessuna per dicembre. Per questo motivo, è consigliabile non rimandare la richiesta, così da evitare lunghe attese e un sovraccarico di lavoro negli uffici comunali.

È fondamentale tenere presente che la carta d’identità cartacea non è più valida per i viaggi all’estero. Pertanto, chi possiede un documento cartaceo è invitato a prenotare quanto prima la CIE presso gli sportelli preposti.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune o contattare direttamente l’Ufficio Anagrafe.