Gaeta, conferimento titolo Ambasciatore: 16 ottobre in Aula Consiliare

Venerdì 16 ottobre alle 10.30, l’Aula Consiliare di Gaeta ospiterà la cerimonia di conferimento del titolo di Ambasciatore di Gaeta all’astrofisica Ersilia Vaudo.
Durante questo evento, verranno celebrati i successi raggiunti da Ersilia Vaudo nel campo dell’astrofisica e il suo importante contributo alla comunità scientifica e culturale.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per rendere omaggio a un riconoscimento così rilevante.
Per ulteriori informazioni, si consigliano di seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Gaeta.