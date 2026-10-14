Gaeta, conferimento titolo Ambasciatore: 16 ottobre in Aula Consiliare

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Venerdì 16 ottobre alle 10.30, l’Aula Consiliare di Gaeta ospiterà la cerimonia di conferimento del titolo di Ambasciatore di Gaeta all’astrofisica Ersilia Vaudo.

Durante questo evento, verranno celebrati i successi raggiunti da Ersilia Vaudo nel campo dell’astrofisica e il suo importante contributo alla comunità scientifica e culturale.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per rendere omaggio a un riconoscimento così rilevante.

Per ulteriori informazioni, si consigliano di seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Gaeta.