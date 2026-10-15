Gaeta, Festival della Narrazione: appuntamento 14-16 ottobre a Teatro Ariston

Dal 14 al 16 ottobre 2026, il Teatro Ariston di Gaeta ospiterà la II Edizione del Festival della Narrazione, un evento dedicato agli amanti della narrazione e delle storie.

Tra i protagonisti di quest’edizione ci sarà il Cap. Francesco Nerone, Comandante del IV Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle e della Sezione Vela della Guardia di Finanza di Gaeta. La sua presenza promette di arricchire il programma con momenti di grande interesse.

Anche se i dettagli precisi su ciò che accadrà durante il festival non sono ancora stati svelati, ci si aspetta una serie di attività coinvolgenti che sapranno attrarre il pubblico.

Per chi desidera partecipare, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti e le informazioni che verranno condivise sui canali ufficiali, così da non perdere nulla di questo evento.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Gaeta, e per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile seguire i post ufficiali di CittadiGaeta.