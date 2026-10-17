Gaeta, Nave Etna: visite sabato e domenica alla Banchina Salvo D’Acquisto

Questo weekend, a Gaeta, sarà possibile visitare la Nave Etna presso la Banchina Salvo D’Acquisto. Le visite si svolgeranno sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, come riportato nel post ufficiale.

La presenza della Nave Etna nel porto di Gaeta è parte dell’esercitazione Mare Aperto ’26, un’importante attività di addestramento della Marina Militare. Costruita nei cantieri navali di Riva Trigoso, la nave è stata varata il 12 luglio 1997 e consegnata alla Marina il 29 luglio 1998. Questo è il quinto vascello a portare il nome Etna, che vanta una storia di oltre 150 anni.

Con i suoi 146,6 metri di lunghezza e un dislocamento di circa 13.400 tonnellate a pieno carico, la Nave Etna può raggiungere una velocità di 21 nodi e ha un’autonomia di circa 7.600 miglia nautiche. L’equipaggio varia, a seconda delle necessità, da 160 a 240 membri.

La Nave Etna svolge un ruolo cruciale nel supporto ad altre unità in navigazione, fornendo carburanti, lubrificanti, viveri, medicinali, munizioni e tutti i materiali necessari per le operazioni della flotta. Inoltre, è dotata di un ponte di volo e di strutture per assistenza tecnica e sanitaria, rendendola essenziale anche in situazioni di soccorso.

Questa visita è un’opportunità unica per scoprire da vicino il mondo della Marina Militare e ammirare una nave che ha un’importanza fondamentale, soprattutto in contesti di emergenza.