Gaeta: visita dell’Ammiraglio Ventura al Palazzo Comunale

Il Comune di Gaeta ha avuto il piacere di ospitare l’Ammiraglio di Divisione Andrea Ventura e il Capitano di Vascello Alessandro Serrani presso il Palazzo Comunale. Questo incontro è avvenuto nell’ambito dell’esercitazione Mare Aperto 2026, un’importante attività di addestramento promossa dalla Marina Militare Italiana.

La nave Etna, che partecipa all’esercitazione, è attualmente ormeggiata presso il Porto Salvo D’Acquisto e sarà aperta al pubblico per visite oggi, sabato 17 ottobre, e domani, domenica 18 ottobre. L’Ammiraglio Ventura ha espresso il suo apprezzamento per il caloroso benvenuto ricevuto dall’Amministrazione e dalla comunità.

Il Sindaco Cristian Leccese ha sottolineato l’importanza di questo incontro, che rappresenta un motivo di orgoglio per la città, storicamente legata alla Marina Militare. Durante il colloquio, ha ringraziato i rappresentanti della Marina per la loro presenza e ha augurato buon lavoro a tutti i partecipanti all’esercitazione.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il post ufficiale del Comune.