Latina, attivato servizio di Telemedicina per esami diagnostici

Presso la Farmacia Comunale di Latina è stato avviato un nuovo servizio di Telemedicina, che consente di prenotare esami diagnostici in modo facile e veloce. Questa iniziativa mira a ridurre i tempi di attesa per i cittadini, offrendo un accesso diretto a prestazioni sanitarie di qualità.
Il servizio comprende la possibilità di prenotare diversi esami, tra cui il ECG Cardiaco (Elettrocardiogramma), l’Holter Pressorio e l’Holter Cardiaco. Tutti gli esami vengono refertati da specialisti qualificati, garantendo così risultati accurati e affidabili.
I cittadini possono usufruire di questo servizio direttamente presso la Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale John Fitzgerald Kennedy, 42. Per ulteriori informazioni o per effettuare una prenotazione, è possibile contattare direttamente la farmacia.
Per maggiori dettagli, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Latina o di contattare la farmacia per eventuali chiarimenti.