Latina, bando per Enti del Terzo Settore: domande entro il 30 novembre 2026

Il Comune di Latina ha avviato un bando per la selezione di un Ente del Terzo Settore con una spiccata vocazione giovanile. L’obiettivo è quello di collaborare nella co-progettazione dello Spazio IdeaKennedy, un hub dedicato alla formazione, al coworking, all’innovazione sociale e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili.

Questa iniziativa offre la possibilità agli enti interessati di esprimere le proprie competenze e idee a favore della collettività. Il progetto intende valorizzare il contributo dei giovani nel tessuto sociale ed economico della città, stimolando la creazione di nuove opportunità.

Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 2026, entro le ore 23:59. Gli enti interessati dovranno seguire le indicazioni contenute nel bando ufficiale per presentare le proprie candidature.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’Avviso pubblico completo, i candidati possono visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove troveranno tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando.

Chiunque sia interessato è invitato a leggere il post ufficiale o a contattare l’ufficio competente per ricevere maggiori dettagli sulla procedura di candidatura e sui requisiti richiesti.