Latina, celebrazione degli 80 anni della Fipav: evento in sala De Pasquale

Il Comune di Latina ha dato il via ai festeggiamenti per gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) con un evento che si è svolto nella sala De Pasquale. Questo incontro è stato curato dal comitato territoriale Fipav di Latina.

Durante la serata, sono intervenuti per i saluti istituzionali il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e il consigliere comunale e provinciale Renzo Scalco. L’evento ha dato l’occasione di ripercorrere la storia della pallavolo nella città di Latina, evidenziando momenti significativi e aneddoti che hanno caratterizzato il percorso della disciplina.

Tra i relatori, hanno preso la parola Massimo Moni, presidente del comitato regionale Fipav Lazio, e Claudio Romano, presidente del comitato territoriale Fipav di Latina. Anche diverse autorità civili, militari e sportive hanno preso parte alla serata, arricchendo il dibattito con il loro contributo.

La celebrazione si è chiusa con una serie di premiazioni che hanno messo in luce i successi ottenuti nel corso degli anni, seguite dai saluti del Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella. Questo evento ha sottolineato la forte passione per il volley che anima la comunità locale e ha rappresentato un momento di condivisione e riconoscimento per tutti gli sportivi.