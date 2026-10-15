Latina, controllo udito gratuito: prenotazioni il 21 ottobre 2026

Il 21 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 12:00, la Farmacia Comunale di Latina, che si trova in Viale Kennedy, offrirà un controllo dell’udito completamente gratuito. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con Sento – Soluzioni per l’udito.

Chi è interessato può recarsi direttamente in farmacia per ritirare il coupon necessario a prenotare il servizio. Questa è un’ottima occasione per prendersi cura della propria salute uditiva in modo semplice e senza alcun costo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Farmacia Comunale. Gli operatori saranno disponibili per fornire tutte le indicazioni necessarie.

Invitiamo tutti a prendere in considerazione questa iniziativa, che rappresenta un utile supporto per il benessere individuale e la salute dell’udito.