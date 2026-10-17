Latina, eventi al Museo Duilio Cambellotti: domenica 18 ottobre

Domani, domenica 18 ottobre, il Museo Duilio Cambellotti di Latina accoglierà due eventi di grande interesse. Gli appuntamenti saranno incentrati sull’architettura delle città di fondazione e sulla memoria del campo profughi di Latina, come indicato dal Comune.

Il primo incontro, un focus tematico, sarà guidato dall’architetto Paolo Costanzo e avrà inizio alle 10.30. Durante questa sessione, si esploreranno le bonifiche e le città di fondazione degli anni Trenta nell’Agro Pontino, analizzando piazze, architetture e le nuove configurazioni urbane.

Il secondo evento prevede la proiezione del documentario “Fuga per la libertà”, che partirà alle 17.00. Questo film di 70 minuti, disponibile sia in italiano che in inglese, racconta la storia del campo profughi di Latina e le esperienze di uomini e donne provenienti dai Paesi dell’Europa orientale durante la Guerra Fredda.

Il Museo Duilio Cambellotti si trova in Piazza San Marco, 1 – Latina. La giornata sarà un’opportunità per esplorare la storia di Latina attraverso architettura, memoria e racconti significativi.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il seguente link: https://bit.ly/4eeqhGE.