Latina, lavori di riqualificazione nelle scuole: 35 plessi coinvolti

Il Comune di Latina ha dato il via a un progetto di riqualificazione delle aree esterne di 35 plessi scolastici, che include asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo è quello di migliorare il benessere e la socializzazione dei più giovani, seguendo le idee e le proposte emerse durante gli incontri di Monitoraggio Civico.

I plessi coinvolti si trovano in diversi borghi, tra cui Borgo Grappa, Borgo Isonzo, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Le Ferriere, Borgo Piave, Borgo San Michele, Borgo Santa Maria, Tor Tre Ponti, Chiesuola, Borgo Carso, Borgo Faiti e Borgo Sabotino.

Le opere previste includono la posa di nuovi giochi e pavimentazione anti-infortunistica per aumentare la sicurezza, l’installazione di attrezzature sportive all’aperto come canestri da basket e reti da pallavolo, la messa a dimora di nuovi alberi e tavoli per attività didattiche all’aperto, oltre a interventi per migliorare l’accessibilità e il decoro degli spazi.

Questo progetto è cofinanziato da Fondi europei nell’ambito del PR FESR Lazio 21-27 e sarà realizzato grazie al lavoro dell’Assessorato Lavori Pubblici, Progetti Europei e Verde pubblico.