Latina, omaggio alle associazioni di Protezione Civile

Il Sindaco di Latina, Celentano, insieme all’assessore Di Cocco, ha deciso di rendere omaggio alle associazioni di Protezione Civile che operano in città. Un gesto che sottolinea l’importanza del loro lavoro per il supporto della comunità.

Questa iniziativa mette in luce il valore del contributo delle associazioni, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alla data e al luogo in cui si è svolto l’evento.

Le associazioni di Protezione Civile svolgono un compito fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Il riconoscimento da parte delle autorità comunali è un segno di apprezzamento per il loro costante impegno e dedizione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale disponibile sul sito del Comune di Latina.