Priverno, attività ludico-educative: iscrizioni aperte per i minori

Il Comune di Priverno ha riaperto le iscrizioni per le attività ludico-ricreative ed educative gratuite destinate ai bambini e ragazzi tra i 4 e gli 11 anni (non compiuti). Queste iniziative si svolgeranno presso la Ludoteca Comunale ‘Lucignolo’ e l’Hub di Boschetto, come comunicato ufficialmente.

Il Laboratorio Ambientale di Boschetto propone esperienze sensoriali e la scoperta della natura il sabato mattina, dalle 9:30 alle 12:30. In questo modo, i bambini avranno l’opportunità di apprendere l’importanza del rispetto per l’ambiente.

Per quanto riguarda la Ludoteca ‘Lucignolo’, le attività si terranno il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30. Questo spazio è pensato per stimolare la creatività e favorire la socializzazione tra i più piccoli.

Le iscrizioni devono essere effettuate da uno dei genitori e possono avvenire esclusivamente online, utilizzando le credenziali SPID, CIE o EIDAS. Il modulo di iscrizione è facilmente accessibile sul sito ufficiale del Comune di Priverno.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 23:59 di domenica 18 ottobre 2026. Per ulteriori informazioni sull’iscrizione e sullo stato della domanda, è possibile consultare il sito istituzionale.