Priverno, Festa del CAG: appuntamento il 22 ottobre alla Casa delle Associazioni

Il 22 ottobre 2026, alle ore 17:00, si terrà la Festa del CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) presso la Casa delle Associazioni, in Via Consolare, Priverno. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Bilancia in sinergia con l’Associazione culturale “Tratto Libero”, con il supporto della Regione Lazio.

Questa festa rappresenta un’occasione per far conoscere alla comunità gli spazi e le attività del nuovo centro, creato per promuovere la crescita e la partecipazione dei giovani. Il CAG è dedicato a ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 35 anni, offrendo loro la possibilità di sviluppare progetti, seguire le proprie passioni e socializzare.

Il centro si trova all’interno della Casa delle Associazioni, in una struttura recentemente ristrutturata, precedentemente sede dell’Informagiovani. Gli spazi comprendono due sale polifunzionali e laboratori attrezzati per attività artistiche e digitali, oltre a zone destinate al gioco e al tempo libero.

Il CAG è stato realizzato grazie al bando “Lazio Aggrega”, con un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione Lazio, a cui si aggiungono 40.000 euro di cofinanziamento del Comune per la ristrutturazione e l’arredamento degli spazi.

Durante la Festa del CAG, sono tutti benvenuti: giovani, genitori, associazioni e chiunque desideri partecipare. L’evento è parte di un progetto più ampio dell’Amministrazione, che mira a sostenere le nuove generazioni e fornire loro luoghi di aggregazione e sviluppo.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il post ufficiale dell’Amministrazione Comunale di Priverno.