Priverno, servizi sociali: chiarimenti sul Piano Sociale di Zona 2024-2026

Il Comune di Priverno ha deciso di fare chiarezza sul Piano Sociale di Zona 2024-2026, in risposta a notizie imprecise diffuse da “Bassiano Futura”. Secondo l’amministrazione, queste informazioni errate stanno creando confusione tra i cittadini riguardo ai servizi sociali disponibili.

In qualità di capofila del Distretto sociosanitario LT 3, il Comune ha chiarito che la Conferenza dei Sindaci ha approvato il Piano il 29 ottobre 2024, contrariamente a quanto indicato erroneamente il 2 febbraio 2024. Inoltre, nel documento ufficiale, a pagina 12, non si fa riferimento a Comuni di altri ambiti territoriali.

Il Piano Sociale di Zona 2024-2026 è accessibile per il download sul sito del Comune. La sua elaborazione ha seguito le indicazioni della Regione Lazio, assicurando partecipazione e collaborazione con i cittadini e il Terzo Settore.

Il Distretto è attivamente impegnato a monitorare i bisogni e le caratteristiche degli utenti coinvolti, avviando tutti i LEPS previsti dal Piano. Tra i vari progetti, ci sono strutture pensate per supportare 24 utenti disabili nel loro percorso verso l’autonomia.

Il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo nelle politiche sociali, per garantire la tutela dei diritti delle persone più vulnerabili.