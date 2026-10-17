Sabaudia, eventi: cerimonia di premiazione con Cecilia Pampinella

A Sabaudia si terrà una cerimonia di premiazione con la presenza della campionessa mondiale di SUP Cecilia Pampinella. Questa giornata sarà dedicata a celebrare i risultati ottenuti durante il campionato mondiale di stand up paddle.

Il programma della giornata prevede, nel pomeriggio, la premiazione dei nuovi campioni. In serata, ci sarà un incontro speciale con Cecilia Pampinella, un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati. L’evento è aperto a chiunque ami gli sport acquatici e voglia scoprire di più sul mondo del SUP.

Per avere informazioni più dettagliate su orari e date, è consigliabile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune. Al momento, non sono disponibili informazioni sul costo di accesso e sulle modalità di partecipazione, quindi è fondamentale rimanere aggiornati.

L’evento è organizzato dal Comune di Sabaudia, che invita tutti i cittadini e gli appassionati a unirsi a questa celebrazione dello sport acquatico.

Per rimanere informati su eventuali aggiornamenti e dettagli, è utile seguire il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune.