Sabaudia, inaugurazione Mondiali di SUP: eventi in piazza

Oggi pomeriggio, in Piazza del Comune, si è tenuta la cerimonia inaugurale dei Mondiali di Stand Up Paddle (SUP). Circa 950 atleti provenienti da 59 nazioni sono pronti a competere sulle acque, dando vita a un evento di grande richiamo.

Tra i partecipanti, c’erano figure di spicco come il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e il presidente della Federazione Italiana Canoa, Antonio Rossi. A loro si sono uniti numerosi rappresentanti delle autorità civili e militari della provincia. L’atmosfera in piazza era vivace, con molti sostenitori pronti a incoraggiare i concorrenti.

Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi sulla programmazione delle gare, questa manifestazione offre a Sabaudia un’importante visibilità nel mondo dello sport, attirando l’attenzione di appassionati e media.

Per chi desidera avere maggiori informazioni sull’evento e restare aggiornato su eventuali sviluppi, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia, dove sono disponibili tutte le informazioni utili.