Sabaudia, installato nuovo defibrillatore esterno a Mezzomonte

Il Comune di Sabaudia ha comunicato l’installazione di un nuovo defibrillatore esterno nella frazione di Mezzomonte. Questo intervento si inserisce in un progetto volto a migliorare la sicurezza dei cittadini.
Il defibrillatore, noto come DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), è stato posizionato all’esterno della scuola dell’infanzia, fornendo uno strumento aggiuntivo per affrontare le emergenze cardiovascolari nella zona.
Grazie a questa nuova aggiunta, il numero totale di defibrillatori presenti sale a quattro, già distribuiti tra il centro cittadino e i vari borghi, contribuendo così a potenziare la rete di sicurezza locale. È prevista anche l’installazione di una quinta postazione a Bella Farnia, attualmente in fase di completamento.
Questi dispositivi rappresentano un miglioramento significativo per la protezione della comunità, dal momento che, in caso di arresto cardiaco, ogni minuto è cruciale e un defibrillatore può fare la differenza nel salvare una vita.
Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Sabaudia o di contattare le autorità competenti locali.