Sabaudia, interruzione idrica: avviso ai cittadini fino alle 12:00

Il Comune di Sabaudia ha comunicato che si è verificata un’interruzione dell’acqua a causa di un guasto elettrico. Questa situazione è in corso e si prevede che durerà fino alle 12:00 di oggi, 11 ottobre 2026.

Il problema interessa tutto il territorio comunale, quindi è fondamentale che i cittadini siano consapevoli e pronti ad affrontare eventuali disagi.

Per chi desidera maggiori dettagli, è possibile contattare il numero verde dedicato alle emergenze e ai guasti, 800 626 083.

Si raccomanda di seguire i canali ufficiali del Comune per ricevere aggiornamenti sulla situazione in atto.