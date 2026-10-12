Sabaudia, modifiche alla viabilità in centro: cosa cambia a ottobre

A Sabaudia si stanno preparando delle modifiche alla viabilità, come annunciato dal Comune in un post ufficiale. Questi cambiamenti riguarderanno Corso Vittorio Emanuele II, Largo Toigo e Piazza del Comune, in occasione del Campionato del Mondo di Stand Up Paddle.

Il piano prevede divieti di transito e sosta per tutti i veicoli il 13 ottobre, dalle 14:00 alle 22:00, e dal 14 al 18 ottobre, dalle 8:00 alle 19:00. Durante questi orari, il transito sarà interrotto per garantire la sicurezza degli eventi programmati.

Queste modifiche interesseranno in modo particolare i cittadini di Sabaudia, automobilisti e residenti compresi. Anche i pedoni dovranno fare attenzione alle deviazioni e ai divieti di sosta che saranno in atto.

I cambiamenti entreranno in vigore il 13 ottobre e si concluderanno il 18 ottobre, in coincidenza con la manifestazione. È consigliato a tutti di seguire la segnaletica e le istruzioni fornite dalla Polizia Locale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si può consultare il post ufficiale pubblicato online dal Comune di Sabaudia.