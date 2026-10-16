Sabaudia, servizi comunali: carte d’identità cartacee non valide dal 2026

Dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non avranno più validità. Per questo motivo, il Comune di Sabaudia invita tutti i cittadini residenti a procedere con la richiesta di sostituzione, optando per la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Chi possiede il documento cartaceo dovrà avviare la procedura di sostituzione. Anche se il comunicato non specifica le modalità, si sottolinea l’importanza di prenotare un appuntamento presso l’Ufficio Anagrafe.
Per prenotare l’appuntamento, è possibile recarsi direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe nei giorni seguenti: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.
In alternativa, i cittadini possono chiamare l’Ufficio Anagrafe al numero 0773 1849450 per ottenere ulteriori informazioni.
Si consiglia di controllare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia per eventuali aggiornamenti o dettagli aggiuntivi.