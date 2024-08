Bonifici effettuati illecitamente, denunciato 21enne per frode informatica

In data 08 agosto c.a. a Sermoneta (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria scaturite dalla denuncia querela sporta da un cittadino classe 60 residente a Sermoneta (LT),

deferivano in stato di libertà per il reato di frode informatica in concorso, un cittadino classe 2003 residente a Castel di Casio (BO).

L’attività investigativa effettuata da militari operanti, permetteva di accertare che sul conto corrente bancario del 21enne, transitavano diversi bonifici bancari, per un ammontare totale pari a 10.000,00 euro, effettuati illecitamente dal conto corrente bancario della persona offesa e che venivano successivamente versati dall’indagato su un conto corrente bancario maltese.