Come rendere più luminoso il salotto di casa: 3 consigli che faranno la differenza subito

Sai, rendere il salotto di casa più luminoso è più semplice di quanto tu possa sembrare. Anche se hai poche finestre, bastano alcune semplici accortezze per ottenere un risultato straordinario. Ecco cosa dovresti fare.

Tutti vorremmo un salotto super luminoso, in modo tale che sia il posto perfetto per noi, per rilassarci, e per accogliere gli ospiti. La luce, naturale o artificiale, gioca un ruolo fondamentale nell’aspetto e nel benessere che trasmette una casa.

Ma non sempre è possibile avere case luminosissime. Ce ne sono alcune che sono buie, anguste, per loro stessa natura. Come fare in questi casi? Semplice: seguire i consigli che sto per darti e che renderanno subito più luminoso il salotto della tua casa. Non faranno miracoli, tuttavia potrai notare subito la differenza. Se ti ho incuriosito un po’, continua a leggere e scoprili: spero ti saranno utili quanto lo sono stati per me.

3 consigli per illuminare il salotto di casa: ecco come l’ho reso molto più accogliente in poche mosse

Gli specchi hanno il potere di moltiplicare visivamente la luce presente in una stanza, anche quella più timida. Basta posizionarli nel punto giusto: di fronte o accanto a una finestra, ad esempio, in modo che riflettano la luce naturale e la diffondano nel resto della stanza.

Il primo consiglio che ti do’, dunque, è molto semplice: più specchi. Ti assicuro che faranno la differenza. Certo, con bambini o animali in casa potrebbero non essere l’ideale, ma vale la pena provarci.

Anche la palette dei colori ha un impatto immediato sulla percezione della luce. Se le pareti del tuo salotto sono scure o troppo sature, potresti valutare di schiarirle con tinte neutre e luminose come il bianco panna, il beige chiaro, il tortora o un grigio perla. Ma non è solo una questione di muri. Sto proprio parlando dell’arredamento della casa, che può fare la differenza. Non pensare solo alle pareti, ma anche a divani, mobili della cucina eccetera eccetera. Te lo assicuro, faranno la differenza.

Infine, ricorda che una sola lampada centrale spesso non basta. Ti consiglio di combinare più punti luce (e quindi più fonti di luce) se vuoi un salotto più luminoso, anche se potrebbe essere la meno economica delle soluzioni che ti ho dato. Tuttavia, resta un trucco piuttosto valido per ottenere un salotto incredibilmente accogliente. Come hai visto, ci vogliono davvero poche mosse per farlo e può valerne davvero la pena.