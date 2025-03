Latina, pareggio in extremis ad Altamura: decide Crecco al 93’

Grazie a un gol a tempo scaduto, il Latina strappa un punto importante contro l’Altamura in una sfida significativa in chiave salvezza.

Sospiro di sollievo per il Latina che strappa un pareggio importantissimo sul campo dell’Altamura rischiando decisamente troppo, anche di pagare più dei propri demeriti. Decisivo il gol di Crecco al 93’ che consente alla squadra nerazzurra di conquistare un punto che diventa pesante ma che non toglie il Latina dal gioco della coda di una classifica ancora lunga e per certi versi indecifrabile.

Un buon Latina per la verità, sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra di Boscaglia propone diverse opportunità e sfiora il vantaggio in alcune occasioni con Ekuban e Mastroianni, che coglie un gran palo al 21’. Pericolosissimi anche Improta e Mastroianni, con due colpi di testa vicinissimi al bersaglio.

Pareggio Latina-Altamura 1-1, il salvataggio estremo di Crecco

Primo tempo che si chiude senza gol nonostante anche nel finale i pontini abbiano più di una occasione per andare in vantaggio, in particolare con una bella conclusione di Peterman che gonfia la rete dalla parte sbagliata. Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva un po’ inatteso in avvio di ripresa con Leonetti che riesce a eludere la marcatura di Improta e a insaccare cogliendo un po’ impreparata la difesa nerazzurra.

Qui si vede la reattività del Latina che attacca con ancora maggiore decisione scoprendosi molto, correndo anche parecchi rischi sulle ripartenze avversarie, ma senza commettere altri errori in difesa che avrebbero compromesso definitivamente la partita.

Ne esce un crescendo entusiasmante che vede Ekuban vicinissimo al gol e poi finalmente in rete, al 70’, gol però annullata dal signor Bracaccini. Gli ingressi di Crecco, Bocic, Zuppel, Di Livio e Ndoj rivoluzionano completamente l’assetto tattico del Latino nel corso degli ultimi trenta minuti: Viola si salva con un grande intervento su Mastroianni che conclude dalla distanza. E dove non arriva lui c’è la traversa a negare il pareggio a uno splendido destro a giro di Improta. Quando il tempo è scaduto da quattro minuti arriva il meritatissimo pareggio: invito pennellato da Ndoj e stacco perentorio di Crecco che firma un sacrosanto 1-1.

Latina-Altamura, parla Boscaglia

Queste le parole del tecnico del Latina subito dopo il pareggio… “Siamo contenti, sicuramente, per come sono andate le cose. Molto contenti perché è un ottimo pareggio. Ma allo stesso tempo dobbiamo riflettere sul fatto che non si può arrivare all’ultimo minuto di questa partita sotto di un gol costruendo così tanti. Non siamo stati fortunati in effetti in qualche occasione. Ma dobbiamo continuare a giocare con questa stessa dedizione e intensità e andare avanti giorno dopo giorno, partita dopo partita. Adesso ci prepariamo per questa sfida importante con il Catania di sabato pronti a dare tutto…”

Il tabellino

ALTAMURA-LATINA 1-1

54’ Leonetti (A), 90 + 4 Crecco (L)

Altamura (4-3-2-1) – Viola, Dipinto, Gianfornina (46’ D’Amico), Rolando, Grande, Silletti, Ortisi (46’ Manè), Leonetti (86’ Palermo), De Santis, Simone, Rizzo. A disposizione: Spina, Andreoli, Onofrietti, Dibenedetto, Franco, Lagonigro. Allenatore: Di Donato.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Vona E., Rapisarda, Mastroianni (76’ Bocic), Riccardi (76’ Zuppel), Marenco, Gatto (86’ Ndoj), Petermann (86’ Di Livio), Motolese (67’ Crecco), Ekuban, Improta. A disposizione: Pannozzo, Civello, Ercolano, Ciko, Berman, Cittadino, Saccani, Segat, Scravaglieri. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Gatto (L), De Santis (A), Rolando (A),