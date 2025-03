Grande Fratello 2025, incredibile spoiler: c’è già il nome del vincitore!

Incredibile spoiler per la finale del Grande Fratello 2025, c’è già il nome del vincitore che lascia tutti spiazzati e anticipa Alfonso Signorini.

Il reality show più famoso della tv italiana è pronto a regalarci ulteriori colpi di scena e già in queste ore si è scoperto chi è il vincitore.

Il 31 marzo sarà il momento per la trasmissione di Canale 5 di chiudere i battenti anche quest’anno dopo ben 41 puntate e mesi di personaggi raccontati all’interno della casa più famosa della tv. Tutto era iniziato il 16 settembre scorso con una maxi edizione che ha tenuto milioni di telespettatori attaccati alla televisione giorno dopo giorno anche di notte su Mediaset Extra.

Il finale però potrebbe essere rovinato da questa notizia che anticipa con un pericoloso spoiler quello che da sei mesi in molti in Italia si stanno chiedendo e cioè “chi è il vincitore?”. Se non volete rovinarvi la sorpresa fermatevi qui, altrimenti andate avanti nella lettura per delle sorprese davvero interessanti. Se invece non riuscite ad aspettare e ormai vi abbiano incuriosito andate avanti e scoprirete il vincitore di questa edizione anche se in molti, come abbiamo appreso dai social network, ci avevano già pensato.

Chi è il vincitore del Grande Fratello 2025? Ecco la risposta

Rullo di tamburi, stiamo per dirvi chi è il vincitore del Grande Fratello 2025. In realtà non si tratta di una notizia sfuggita a Mediaset o ad Alfonso Signorini, ma di quanto spiegato dai bookie che non mentono mai anche perché di solito ci prendono col vincitore a vedere quello che è accaduto negli ultimi anni.

A trionfare sarà Helena Prestes che è la concorrente più ammirata del programma e sempre sostenuta dal pubblico sui social, quella che è riuscita a fare il miglior percorso all’interno del programma stesso. Basti pensare che la community Grande Fratello Forum Free ha parlato di un 57.80% davvero impressionante e che spiazza tutti.

Dietro troviamo Lorenzo Spolverato che è l’unico papabile per provare a ribaltare gli schemi con il 13.5% dei voti. Nell’ultima ora si sono moltiplicate le voci di un successo di Mariavittoria Minghetti. Chance ridotte invece per Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma che sembrano esclusi dalla possibilità di vittoria finale.

Vedremo se i pronostici saranno rispettatati anche se è davvero molto difficile pensare il contrario con il pubblico che sostiene Helan in maniera convinta. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori conferme in attesa della data fatidica del prossimo 31 marzo.