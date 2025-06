3 spiagge italiane imperdibili per gli amanti del mare e che costano anche poco

Vuoi andare a mare e non spendere ogni volta una fortuna? Sto per consigliarti delle spiagge italiane che non solo sono bellissime ma che costano anche poco. Ecco quali sono.

L’Italia è da sempre considerata una delle mete balneari più affascinanti al mondo. Mare cristallino, borghi pittoreschi, tradizione gastronomica e paesaggi mozzafiato fanno del nostro Paese una destinazione estiva tra le più ambite.

Tuttavia, in alta stagione, molti luoghi turistici diventano inaccessibili per chi ha un budget limitato. Fortunatamente, esistono ancora angoli di paradiso nascosti o poco frequentati, dove si può godere del mare senza dover spendere una fortuna.

3 spiagge economiche e in cui le tue vacanze saranno indimenticabili

Che tu sia uno studente in cerca di relax, una famiglia con bambini o una coppia amante della natura, queste tre destinazioni sapranno conquistarti con il loro fascino discreto, l’accoglienza genuina e i prezzi contenuti. Non servono resort di lusso per vivere un’estate memorabile: a volte basta solo una buona guida, un po’ di spirito d’avventura e un posto dove il mare fa il resto.

Nel cuore del Cilento, Marina di Camerota offre spiagge da cartolina, scogliere selvagge e mare turchese. Località perfetta per chi ama la natura e vuole evitare le folle, è accessibile con mezzi pubblici e ospita numerose soluzioni economiche per dormire, dai campeggi ai piccoli B&B. Anche il cibo è abbondante, locale e conveniente: un pasto a base di pesce fresco può costare meno di una cena in città. Quindi, ti consiglio di andare lì per passare un weekend davvero indimenticabile.

Sulla costa ionica calabrese, Roccella Jonica è una gemma tranquilla con spiagge ampie e mare pulito. I prezzi contenuti degli alloggi e la scarsa affluenza turistica la rendono ideale per chi cerca relax e autenticità. L’atmosfera è accogliente, le attività culturali non mancano e la natura circostante regala panorami mozzafiato. Perfetta per viaggiatori solitari o coppie in cerca di silenzio e bellezza. Si tratta di una delle località in cui io stessa mi sono trovata meglio per le vacanze e assicuro anche che è davvero economica.

L’ultima è a Pesaro, nelle Marche, una bellissima città. . Oltre a offrire spiagge attrezzate e sabbiose, propone anche attrattive culturali come musei e itinerari musicali, il tutto con un costo della vita moderato. I trasporti pubblici funzionano bene, l’ospitalità è calorosa e mangiare fuori resta accessibile. Ottima meta per famiglie o viaggiatori che vogliono coniugare mare e cultura.

Insomma, non ti resta che provare, ti assicuro che le tue vacanze lì saranno davvero indimenticabili e non spenderai un occhio della testa.