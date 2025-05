3 outfit di tendenza per l’estate del 2025: vestiti così e farai invidia alle influencer più alla moda

L’estate è ormai alle porte ed è il momento di rinnovare il proprio guardaroba. Quali sono gli outfit migliori da scegliere per questa stagione, almeno in base alle ultime tendenze? Scopriamolo!

L’estate 2025 si preannuncia come una stagione esplosiva dal punto di vista della moda. Tra ritorni nostalgici, influenze minimal e tocchi di colore audaci, le passerelle hanno dettato le regole e lo street style le ha trasformate in ispirazioni accessibili.

Gli outfit di cui sto per scriverti possono adattarsi ad ogni fisionomia di fisico. E credimi se ti dico che, una volta indossati, ti slanceranno a tal punto che sembrerai quasi una vera e propria modella o un’influencer super fashion.

3 outfit di tendenza per l’estate del 2025: ecco quali sono, farai invidia a tutti

Il bianco domina l’estate 2025, ma non parliamo del classico abito leggero. La nuova tendenza è il total look oversize: blazer destrutturati, pantaloni larghi in lino e crop top tono su tono. Questo outfit richiama lo stile minimalista degli anni ’90, ma aggiornato con tagli contemporanei e tessuti sostenibili.

La forma ampia dei capi, messa assieme al colore bianco, ti conferirà un’aria sofisticata ed elegante. Abbina un blazer bianco latte a un pantalone palazzo e completa con un top in maglia a rete e sandali minimal a tacco basso. Aggiungi anche degli occhiali a mascherina e vedrai che meraviglia.

Ma immagino tu voglia anche qualche cosa di meno elegante. Nessun problema: parliamo adesso di vestiti in tessuto jeans, anche super in voga quest’anno. Dimentica i jeans skinny o i pantaloncini strappati: per l’estate 2025, punta su una gonna lunga in denim rigido, magari con tagli asimmetrici o spacchi profondi, abbinata a un top scultoreo – monospalla, drappeggiato o con nodi. Completalo con un paio di sneakers all’ultimo grido et voilà: ti assicuro che attirerai sguardi da ogni dove e senza necessariamente spendere un patrimonio. Aggiungi una tote bag colorata e un foulard tra i capelli per completare il look, assicurandoti però sia di un tessuto leggero vista la stagione che incombe.

Il vestito a rete trasparente e colorata è il capo statement dell’estate di quest’anno. Giallo limone, verde smeraldo o azzurro cielo: i colori sono accesi ma non eccessivi, perfetti per esaltare l’abbronzatura e farsi notare con gusto. Puoi portarlo sopra a un body o a un bikini monocolore per un look da giorno, o con una sottoveste nude e sandali gioiello di sera. Insomma, questo è il look perfetto per una mattinata o serata al mare o, meglio ancora, per una festa in spiaggia o in piscina!