Sentite le gemelle Cappa: cosa hanno detto dopo 19 anni

Diciannove anni dopo, due voci attese tornano in aula. Le gemelle Cappa parlano per ore. Il passato riemerge a frammenti, tra ricordi, pause e ipotesi che ancora bruciano. È una pagina che non si vuole più voltare in fretta.

Le voci che mancavano

Sono tornate a farsi sentire le gemelle Cappa. Dopo 19 anni, Paola e Stefania hanno reso deposizione: circa due ore la prima, tre la seconda. Al centro, la vita di Chiara Poggi nei giorni precedenti al 13 agosto 2007, quando venne uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco. La loro testimonianza serve a chiarire contesti, abitudini, conversazioni. Serve, soprattutto, a mettere in fila ciò che Paola disse già il 15 agosto 2007 ai carabinieri: una possibile pista passionale, un “approccio finito male”, un “ragazzo che la cugina respingeva”.

Secondo quanto emerge dagli atti e dalle domande in aula, l’ipotesi di movente rimane quella di un rifiuto. Un corteggiamento respinto, poi degenerato. In questo quadro torna il nome di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, entrambi spesso presenti nella villetta nei pomeriggi di quell’estate tra PlayStation e computer di casa. La Procura, stando a quanto trapela, ha rivolto anche domande sul rapporto, se esistito, tra Chiara e Sempio. Su questo punto non ci sono elementi pubblici definitivi: restano valutazioni e verifiche in corso.

Le prossime mosse in Procura

Nelle prossime ore verranno ascoltati anche Marco Poggi e lo stesso Andrea Sempio. L’orario, a grandi linee, coincide: due appuntamenti ravvicinati, due tasselli che potrebbero incidere sull’impianto investigativo. Marco Poggi era già stato sentito lo scorso marzo e poi il 20 maggio, a Mestre; in quell’occasione Sempio non si presentò all’interrogatorio. Oggi, secondo indiscrezioni, potrebbe scegliere il silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. È un diritto, ma anche un segnale che gli inquirenti leggeranno nel dettaglio.

C’è un dettaglio che colpisce: all’epoca dei fatti, Paola e Stefania avevano 23 anni. La memoria a questa distanza è un terreno difficile. Ricordare non è registrare. Eppure, alcune immagini restano nitide: un messaggio non ricambiato, un clima di insistenza, un confine che Chiara avrebbe tracciato. Se sia davvero questo il cuore del movente è materia da verificare, con prudenza. Qui non contano i sussurri, contano i riscontri.

È nella trama minuta delle giornate che spesso si nascondono le risposte. Chi andava e veniva dalla villetta? A che ora? Con chi parlava Chiara? Domande semplici, ma decisive. Le gemelle Cappa riportano persone, orari, sensazioni. Gli inquirenti le intrecciano con tabulati, accessi al pc, agende, vecchie chat. Il metodo è questo: sovrapporre i piani finché le zone d’ombra si riducono.

La comunità di Garlasco ascolta, ancora. Ogni volta pensa di aver già sentito tutto, poi qualcosa riapre una fessura. In aula, i tempi sono lenti, quasi ostinati. Fuori, il tempo corre. Si cerca una verità processuale, certo, ma anche una chiarezza umana: capire cosa accadde a Chiara in quei giorni d’estate.

Forse è questo, alla fine, il punto che ci riguarda tutti: quanto pesa un no, quanto peso gli diamo. E quante volte, nel silenzio delle case, gli equilibri si spezzano senza fare rumore. In quel silenzio, oggi, qualcuno prova ancora a mettere ordine. E noi, da questa distanza, siamo pronti ad ascoltare davvero?