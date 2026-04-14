Cosmetici, nuove norme UE dal 2026: cosa cambia davvero per smalti, creme e profumi

Cosmetici, dal 1° maggio 2026 arrivano nuove restrizioni: ecco cosa cambia davvero e quali prodotti saranno modificati nei prossimi mesi.

Negli ultimi giorni il dibattito sui cosmetici ha acceso l’attenzione di molti consumatori. Tra titoli allarmistici e interpretazioni affrettate, si è diffusa l’idea di un cambiamento drastico, con intere categorie di prodotti destinate a sparire.

La realtà è più sfumata. L’Unione Europea ha aggiornato la normativa introducendo nuove restrizioni, ma con un approccio mirato, pensato per intervenire su singoli ingredienti e non sull’intero settore.

Si tratta quindi di un passaggio importante, che punta a rendere i prodotti più sicuri, senza modificare radicalmente l’offerta disponibile.

Regolamento UE 2026: limiti su argento, fragranze e conservanti

Dal 1° maggio 2026 entreranno in vigore nuove regole che riguardano tre sostanze presenti in molti cosmetici di uso quotidiano. Il cambiamento più evidente riguarda l’argento, utilizzato per creare effetti brillanti e metallizzati.

In alcune categorie, come smalti, gel per unghie e spray, l’uso dell’argento sarà completamente vietato. Questo non significa però la fine dei prodotti glitterati: la maggior parte utilizza materiali alternativi, che restano pienamente consentiti.

Diverso l’intervento sulle fragranze, in particolare sull’Hexyl Salicylate. Qui la normativa introduce limiti più bassi di concentrazione, senza eliminare la sostanza. I prodotti continueranno a essere disponibili, ma con formule adeguate alle nuove soglie, soprattutto per le linee dedicate ai bambini.

Anche per il conservante o-Phenylphenol viene rafforzato il quadro normativo. La sostanza resta autorizzata, ma non potrà più essere impiegata in spray, aerosol e prodotti per l’igiene orale, categorie considerate più esposte a rischi specifici.

Per i consumatori, le novità saranno poco visibili nell’immediato. I prodotti continueranno a essere presenti sugli scaffali, ma con composizioni aggiornate. Il vero lavoro sarà a carico delle aziende, chiamate a riformulare e adeguare le linee esistenti.

Un aspetto chiave riguarda la lettura delle etichette. L’elenco degli ingredienti consente di individuare la presenza di alcune sostanze, ma non fornisce informazioni sulle quantità. Questo significa che non è possibile verificare autonomamente il rispetto dei limiti, compito che resta affidato ai produttori e agli enti di controllo.

Fanno eccezione i casi in cui una sostanza è completamente vietata in una specifica categoria: in quel caso, la semplice presenza in etichetta indica che il prodotto non è più conforme.

Per professionisti e rivenditori, il cambiamento richiede attenzione nella gestione delle scorte. I cosmetici non aggiornati non potranno più essere venduti né utilizzati, rendendo necessario un adeguamento rapido.

In sintesi, il nuovo regolamento non rivoluziona il settore, ma introduce regole più precise per aumentare la sicurezza. Un intervento che mira a proteggere i consumatori, mantenendo però una continuità nell’offerta dei prodotti.