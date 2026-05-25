Guida Pratica per la Sostituzione della Guarnizione della Lavatrice: Risparmio e Durata Prolungata

Una chiazza sotto la lavatrice, un odore di umido che non va via e quel dubbio che cresce: sta cedendo qualcosa. Poi scopri che non serve cambiare tutto l’elettrodomestico. Basta un gesto preciso, quasi chirurgico, per ridare silenzio e pulizia ai giorni di bucato.

Ti sarà capitato: tiri fuori le magliette, senti una puzza di stantio e vedi una riga d’acqua sul pavimento. Pensi al peggio. Ma spesso la causa è semplice. Un anello di gomma che sta lì, in vista, e che regge in silenzio lavaggi su lavaggi.

Segnali da riconoscere subito

Se noti perdite d’acqua lungo il bordo dell’oblò, non ignorarle. La guarnizione si consuma per umidità, calore e residui di detersivo. I segnali tipici sono chiari: Cattivi odori dopo il ciclo. Muffa visibile tra le pieghe della gomma. Piccole crepe o tagli. Difficoltà a chiudere lo sportello.

Questi indizi indicano che la tenuta non è più sicura. La buona notizia? Nella maggior parte dei casi basta la sostituzione della guarnizione dell’oblò. Il pezzo di ricambio costa di solito tra 20 e 50 euro, a seconda del modello. Con un tecnico il totale medio arriva intorno ai 100 euro, variabile per marca e zona. Molto meno di una lavatrice nuova, con un bel risparmio e una maggiore durata dell’apparecchio.

Sostituire la guarnizione: passi, tempi e costi

Prima la sicurezza: stacca la spina e chiudi l’acqua. Tieni a portata di mano cacciavite, torcia, pinze e un paio di guanti.

Apri lo sportello e individua la fascetta metallica esterna. È un anello con molla o vite. Allenta e rimuovi l’anello. Ripiega verso l’interno il bordo della guarnizione.

Su molti modelli basta sollevare il pannello superiore; su altri serve rimuovere il frontale. Consulta il manuale del tuo modello: i passaggi cambiano e alcuni costruttori fissano viti nascoste.

Raggiungi la fascetta interna. Allentala. Sfila la vecchia guarnizione dal cestello.

Prendi la guarnizione nuova. Allinea i riferimenti: spesso c’è una freccia e un piccolo foro di scarico che deve stare in basso. È il dettaglio che evita nuovi ristagni.

Inserisci con calma la gomma nella sua sede. Fai girare il dito lungo il bordo per sentire che sia omogenea. Rimonta la fascetta interna, poi quella esterna.

Prima del bucato, fai un ciclo di risciacquo a vuoto e controlla che non ci siano trafilamenti.

Un fai‑da‑te attento richiede 45–90 minuti. Se l’elettrodomestico è in garanzia, meglio non smontare: chiama l’assistenza. Evita sigillanti e colle: una guarnizione in buono stato non ne ha bisogno.

Da qui in avanti, la manutenzione fa la differenza. Asciuga con un panno le pieghe dopo i lavaggi. Lascia l’oblò socchiuso per far respirare la gomma. Fai un lavaggio di manutenzione mensile a 60–90 °C a vuoto. Usa il detersivo giusto e dosa bene: troppo prodotto crea residui che rovinano la gomma. Svuota sempre le tasche: monete e graffette tagliano la guarnizione. Per la pulizia profonda, usa uno specifico prodotto per lavatrici o una soluzione delicata, ben diluita; evita rimedi aggressivi se non indicati dal produttore.

C’è un momento, dopo il primo ciclo senza odori e senza aloni sul pavimento, in cui la casa torna quieta. L’oblò aperto di un dito, l’aria che gira, i panni che profumano pulito. Quante altre piccole cose, nel quotidiano, chiedono solo questo: uno sguardo attento, una vite allentata, un gesto paziente?