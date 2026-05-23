Ritorno agli Anni ’50 con The Boys: Prime Video svela il primo teaser di Vought Rising, il prequel in arrivo nel 2027

Un lampo di neon, un profumo di brillantina, una promessa sussurrata: Prime Video spalanca la porta su un’America patinata e pericolosa. “Vought Rising” riporta l’universo di The Boys dove tutto è iniziato, tra sorrisi da cartellone e verità scomode. È un invito a guardare indietro per capire perché oggi facciamo fatica a guardare dritto.

Prime Video ha svelato il primo teaser di Vought Rising, il prequel di The Boys atteso — secondo le indicazioni diffuse — per il 2027. Non ci sono ancora dettagli definitivi su cast e showrunner: al momento, i canali ufficiali non hanno condiviso informazioni confermabili oltre al titolo e alla finestra di uscita. Ma basta l’idea di un ritorno agli anni ’50 per far immaginare il terreno di gioco perfetto: l’alba del sogno americano televisivo, l’epoca d’oro degli slogan, la nascita della fiducia cieca nei marchi. Tradotto: il momento esatto in cui una compagnia come Vought International può trasformarsi da laboratorio a religione pop.

Se seguite The Boys sin dal 2019, sapete che la serie ha costruito il suo successo su due pilastri: azione feroce e sguardo lucidissimo sul potere. Dalla costola principale sono nati l’antologia animata “Diabolical” e “Gen V”, centrata sugli studenti-super. L’idea di un prequel pushato indietro nel tempo, invece, promette un altro tipo di vertigine: come è stata “venduta” al pubblico la prima generazione di super? E che ruolo ha avuto il Compound V quando le telecamere erano in bianco e nero e la fiducia si comprava con una stretta di mano?

Perché tornare agli anni ’50 funziona

I Fifties sono il laboratorio perfetto per capire la maschera. È il decennio in cui la pubblicità detta il ritmo della vita domestica, la TV entra in salotto e la Guerra Fredda alimenta retoriche semplici: buoni contro cattivi, ordine contro caos. In quel contesto, l’ascesa di un marchio come Vought può sembrare naturale. L’eroe diventa testimonial. La morale, claim. E ogni dubbio? Un effetto collaterale da coprire con un jingle.

Nei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson

Pubblicati dal 2006, il passato di Vought affonda già tra propaganda e conflitti. La serie TV di Eric Kripke ha aggiornato il vocabolario, ma non ha cambiato la domanda centrale: chi controlla chi? Un prequel ambientato negli anni ’50 può rispondere senza alzare la voce, mostrando come i simboli si costruiscono mattone dopo mattone. Non sappiamo ancora quali personaggi vedremo e in che misura si collegheranno a figure come Soldier Boy: al momento, non ci sono conferme ufficiali.

Cosa lascia intravedere il teaser

Il “primo sguardo” rilasciato da Prime Video è più un invito che un racconto: atmosfera, coordinate, nessuna trama esplicita. Nessuna scena chiave rivelata, nessuna timeline precisa oltre al riferimento al 2027. È anche un modo elegante per alzare il volume senza scoprire le carte. Funziona perché parla al cuore della fanbase e a chi, magari, The Boys la guarda di sottecchi: promette stile, promette satira, promette che la risata si fermerà a un millimetro dal disagio.

Immaginate un’insegna al neon che lampeggia “Trust”. È questo il terreno più interessante di Vought Rising: non tanto l’origine dei poteri, quanto l’origine del consenso. Se The Boys ha raccontato come si sgretola una facciata, qui potremmo vedere come si costruisce. Ed è un tipo di spettacolo che non richiede esplosioni per far rumore.

Alla fine, resta una curiosità semplice e umana: se un eroe ti guarda dagli occhi lucidi di un manifesto del ’55, tu a chi credi? Al sorriso o alla tua voce interiore? La risposta, forse, non è nel teaser. È nello sguardo che ci restituiamo quando lo schermo si spegne.