Galaxy S24 in Italia: ecco le novità di One UI 8.5 su fotocamera e AI

Arriva quel momento in cui prendi in mano il telefono e senti che qualcosa è cambiato: scatti più nitidi, azioni più scorrevoli, funzioni che ti capiscono al volo. Con l’arrivo di One UI 8.5 sui Galaxy S24 in Italia, la tecnologia smette di farsi notare e inizia a lavorare in silenzio per te.

Samsung ha rilasciato One UI 8.5 basata su Android 16 per Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra anche in Italia. Il rollout è globale e avanza a scaglioni: potresti vederlo oggi o tra qualche giorno, dipende dal tuo operatore e dal modello. Non è un restyling di facciata. È un aggiornamento che mette ordine e rilancia due pilastri: fotocamera e intelligenza artificiale, con attenzione a privacy e consumi.

La parte bella? Le novità non “urlano”. Le scopri usando il telefono. Apri l’app fotocamera di sera e ti accorgi che il cielo non diventa una poltiglia grigia. Inquadri una scena mista—lampioni, volti, cartelli—e il bilanciamento del bianco tiene la strada. I colori restano credibili, il rumore scende, i bordi non si sbriciolano.

A metà giornata, con il sole che spacca, l’HDR fa quello che promette: recupera le alte luci e salva i dettagli nelle ombre senza quell’effetto “dipinto”. Se ami lo zoom, lo step intermedio—intorno al 5x—è più pulito nelle mani e nei capelli, dove prima arrivava il pasticcio. Nei video, la stabilizzazione è più ferma quando cammini veloce: niente miracoli, ma meno saltelli e una resa audio meno compressa nei luoghi affollati.

Cosa cambia davvero per fotocamera e AI

Nelle note di rilascio italiane, Samsung parla di miglioramenti a messa a fuoco, nitidezza e gestione del rumore in luce scarsa. La modalità Ritratto separa meglio soggetto e sfondo, specie con capelli ricci e bordi complessi. In Pro/Expert RAW la curva è più prevedibile: tocchi le alte luci e rispondono senza strappi. Sono ritocchi che si sentono più che si vedono nelle specifiche.

Sul fronte AI, One UI 8.5 affina gli strumenti già noti: trascrizione e riassunto più veloci, traduzione in tempo reale con meno ritardi, e suggerimenti contestuali più pertinenti (riordinare una foto storta, eliminare riflessi lievi, ricomporre un panorama senza buchi ai bordi). Le funzioni di editing generativo sono più trasparenti: quando l’immagine è stata ritoccata in modo “intelligente”, l’indicazione è chiara. Per chi tiene alla privacy: più calcolo on‑device, meno invii al cloud quando non servono.

E nella vita vera? Un concerto visto da metà platea: il 5x mette a fuoco il cantante senza impastare i led sul palco. Un vicolo bagnato al tramonto: il sensore non impazzisce con le luci arancioni. Una chiamata con uno zio all’estero: la traduzione simultanea non ti fa parlare a scatti. Sono piccole vittorie quotidiane.

Come aggiornare in Italia, senza intoppi

Vai in Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Tieni almeno il 40% di batteria e una rete Wi‑Fi stabile. Spazio libero: l’update può pesare qualche GB. Fai un backup rapido (Samsung Cloud o locale): raramente serve, ma dormi sereno. Dopo l’installazione, apri l’app Fotocamera e controlla le nuove opzioni; in Impostazioni > Funzioni avanzate > AI puoi gestire privacy e calcolo locale.

Nota: come sempre, la disponibilità può variare per brand e operatore. Se non lo vedi subito, è normale.

C’è un gusto particolare nel capire che il telefono non deve stupire, ma mettersi da parte. Quando la tecnologia si toglie di mezzo, quello che resta è la scena davanti a te. Qual è la prima foto che scatterai per capire se questa volta, davvero, ti vede meglio?