Tutto sul Giro d’Italia a Gaeta: gli orari della corsa, le strade bloccate e la mappa della viabilità

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Il mare di Serapo, i balconi con i nastri rosa, il rumore delle scorte che apre la strada: a Gaeta il ciclismo entra nelle vene della città. Ecco gli orari, le strade bloccate e una mappa pratica della viabilità per godersi il passaggio del Giro senza stress.

Tutto sul Giro d’Italia a Gaeta: gli orari della corsa, le strade bloccate e la mappa della viabilità
Tutto sul Giro d’Italia a Gaeta: gli orari della corsa, le strade bloccate e la mappa della viabilità

Gaeta si prepara alla festa. La settima tappa della 109esima edizione del Giro d’Italia, la Formia–Blockhaus, accende l’attesa nel sud pontino. Il Comune lo dice chiaro: “Invitiamo tutti i cittadini a vivere questa giornata come una grande festa”. E l’immagine è potente: campioni che sfrecciano tra l’azzurro e la pietra, famiglie sui marciapiedi, bar che anticipano l’espresso, striscioni che ondeggiano sulla brezza.

La tappa è stata presentata mercoledì. Da giorni, gli uffici comunali limano gli ultimi dettagli insieme all’organizzazione della carovana rosa. Il tono è quello dell’orgoglio: “Vedere i campioni delle due ruote sfrecciare tra l’azzurro del nostro mare e la storia delle nostre strade è motivo di immenso orgoglio per tutta la città”, spiegano da Palazzo.

Orari e passaggio della carovana

Il passaggio a Gaeta è previsto intorno alle 11:50/11:55 di venerdì 15 maggio. L’orario è indicativo: può variare per condizioni meteo, ritmo gara, eventuali neutralizzazioni. Un consiglio semplice e utile: presentarsi con un po’ di anticipo, scegliere un punto sicuro lungo il tracciato e rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine. Per chi ha bambini, meglio evitare i restringimenti e i tratti in curva: si vede bene anche a distanza, il gruppo passa in un lampo.

Viabilità: strade chiuse e mappa pratica

Per garantire sicurezza e scorrevolezza, il Comune ha emanato un’ordinanza con divieti e chiusure temporanee. In sintesi, il percorso cittadino interessa la SR213 Flacca, via Fontania, via Marina di Serapo, via Firenze e il Lungomare G. Caboto fino all’innesto con via Canzatora. Ecco cosa cambia:

Le aree resteranno chiuse fino al completo transito del “fine corsa” e alla riapertura disposta dalle autorità. Per chi deve spostarsi, conviene pianificare percorsi alternativi verso i quartieri non interessati dalla gara e, se possibile, muoversi a piedi o in bici nelle zone perimetrali. Portate con voi acqua, cappellino e pazienza: in giorni così la città cambia ritmo, ma lo fa per uno spettacolo che passa a pochi metri dagli occhi.

Capitolo scuole: venerdì 15 maggio a Gaeta restano chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici comunali, come da ordinanza dedicata. Una misura che aiuta a ridurre il traffico e a rendere più sicuri gli incroci lungo il tracciato.

La viabilità ha le sue regole, la festa il suo cuore. E quando il gruppo arriverà, tra urla, campanacci e telefoni alzati, forse ognuno ritroverà un ricordo: una prima bici, una salita testarda, una discesa liberatoria. Dove sceglierete di aspettare il passaggio, all’ombra dei pini del Lungomare o davanti alla sabbia chiara di Serapo?