Tutto sul Giro d’Italia a Gaeta: gli orari della corsa, le strade bloccate e la mappa della viabilità

Il mare di Serapo, i balconi con i nastri rosa, il rumore delle scorte che apre la strada: a Gaeta il ciclismo entra nelle vene della città. Ecco gli orari, le strade bloccate e una mappa pratica della viabilità per godersi il passaggio del Giro senza stress.

Gaeta si prepara alla festa. La settima tappa della 109esima edizione del Giro d’Italia, la Formia–Blockhaus, accende l’attesa nel sud pontino. Il Comune lo dice chiaro: “Invitiamo tutti i cittadini a vivere questa giornata come una grande festa”. E l’immagine è potente: campioni che sfrecciano tra l’azzurro e la pietra, famiglie sui marciapiedi, bar che anticipano l’espresso, striscioni che ondeggiano sulla brezza.

La tappa è stata presentata mercoledì. Da giorni, gli uffici comunali limano gli ultimi dettagli insieme all’organizzazione della carovana rosa. Il tono è quello dell’orgoglio: “Vedere i campioni delle due ruote sfrecciare tra l’azzurro del nostro mare e la storia delle nostre strade è motivo di immenso orgoglio per tutta la città”, spiegano da Palazzo.

Orari e passaggio della carovana

Il passaggio a Gaeta è previsto intorno alle 11:50/11:55 di venerdì 15 maggio. L’orario è indicativo: può variare per condizioni meteo, ritmo gara, eventuali neutralizzazioni. Un consiglio semplice e utile: presentarsi con un po’ di anticipo, scegliere un punto sicuro lungo il tracciato e rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine. Per chi ha bambini, meglio evitare i restringimenti e i tratti in curva: si vede bene anche a distanza, il gruppo passa in un lampo.

Viabilità: strade chiuse e mappa pratica

Per garantire sicurezza e scorrevolezza, il Comune ha emanato un’ordinanza con divieti e chiusure temporanee. In sintesi, il percorso cittadino interessa la SR213 Flacca, via Fontania, via Marina di Serapo, via Firenze e il Lungomare G. Caboto fino all’innesto con via Canzatora. Ecco cosa cambia:

Le aree resteranno chiuse fino al completo transito del “fine corsa” e alla riapertura disposta dalle autorità. Per chi deve spostarsi, conviene pianificare percorsi alternativi verso i quartieri non interessati dalla gara e, se possibile, muoversi a piedi o in bici nelle zone perimetrali. Portate con voi acqua, cappellino e pazienza: in giorni così la città cambia ritmo, ma lo fa per uno spettacolo che passa a pochi metri dagli occhi.

Capitolo scuole: venerdì 15 maggio a Gaeta restano chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici comunali, come da ordinanza dedicata. Una misura che aiuta a ridurre il traffico e a rendere più sicuri gli incroci lungo il tracciato.

La viabilità ha le sue regole, la festa il suo cuore. E quando il gruppo arriverà, tra urla, campanacci e telefoni alzati, forse ognuno ritroverà un ricordo: una prima bici, una salita testarda, una discesa liberatoria. Dove sceglierete di aspettare il passaggio, all’ombra dei pini del Lungomare o davanti alla sabbia chiara di Serapo?