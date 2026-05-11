Il movente di Andrea Sempio scagionerebbe Stasi. Quest’ultimo esce dal carcere per una sera

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Una storia che torna a bussare: la tesi su un possibile “altro” movente, il nome di Andrea Sempio che riemerge tra carte e ricordi, e Alberto Stasi che, secondo indiscrezioni, otterrebbe una sera fuori dal carcere. Un caso che non smette di interrogare il Paese, tra verità giudiziarie e domande sospese.

Il movente di Andrea Sempio scagionerebbe Stasi. Quest'ultimo esce dal carcere per una sera
Il movente di Andrea Sempio scagionerebbe Stasi. Quest’ultimo esce dal carcere per una sera

Il caso di Garlasco non è solo un fascicolo antico. È una memoria collettiva. Il 13 agosto 2007, l’omicidio di Chiara Poggi rompe un’estate italiana e apre una ferita che ancora punge. Nel tempo, tra sentenze, perizie e discussioni al bar, una tesi ha ripreso quota: il presunto movente di Andrea Sempio che, se provato, scagionerebbe Stasi. È una linea difensiva che gira da anni, riemersa a ondate, capace di riaccendere la miccia del dubbio.

Non anticipiamo. Prima i fatti consolidati. Nel 2015 la Cassazione ha reso definitiva la condanna di Alberto Stasi a 16 anni. Piena responsabilità per l’omicidio di Chiara. Punto fermo dell’ordinamento, dopo un percorso processuale tortuoso. Questo è il quadro in cui, successivamente, la difesa di Stasi ha tentato la revisione: tra gli elementi citati, anche il nome di Andrea Sempio, frequentatore della stessa cerchia della vittima. Si è parlato di dinamiche personali, di possibili gelosie, di orari e contatti. Ma qui serve una bussola: non esistono sentenze che attribuiscano a Sempio alcuna responsabilità, né risulta che sia stato rinviato a giudizio per l’omicidio. Le domande della difesa restano, appunto, domande. Alcuni giudici le hanno già valutate e respinte ai fini della revisione.

La forza di questa tesi sta nella sua suggestione. Il suo limite, nell’assenza di riscontri conclusivi. In altre parole: può nutrire discussioni pubbliche, non sovrascrive ciò che è scolpito in sentenza. È giusto ricordarlo, soprattutto quando i nomi sono vivi e la reputazione è fragile.

Cosa c’è nella tesi del “movente alternativo”

La difesa ha indicato possibili ragioni personali che avrebbero potuto coinvolgere Andrea Sempio: frequentazioni, incroci di orari, segnali deboli letti in controluce. Elementi che, se uniti, disegnerebbero un movente diverso da quello attribuito a Stasi. È una narrazione che cerca varchi: un messaggio non richiamato, un incontro sfuggente, un gesto mal interpretato. Ma, allo stato, mancano conferme ufficiali e riscontri tecnici univoci. Senza prove solide, la tesi resta ipotesi. E la giustizia, in Italia, si scrive con gli atti.

“Esce dal carcere per una sera”: cosa significa davvero

Sull’altro fronte c’è la vita di carcere. Dopo anni di pena, condotta regolare e percorsi trattamentali, la legge prevede i cosiddetti permessi premio: brevi uscite controllate, con finalità di reinserimento. Per un condannato a 16 anni, è giuridicamente possibile chiederli dopo aver scontato una parte significativa della pena e con parere favorevole. Alcuni media hanno parlato di Stasi fuori per una sera. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali pubbliche che dettagliino tempi e condizioni; se il permesso c’è stato, rientra nelle norme e non scardina la sentenza. È una parentesi regolata, non un colpo di scena.

In questa vicenda convivono due piani. Da un lato, la verità processuale: Garlasco, 2007, una giovane vita spezzata, una condanna definitiva nel 2015. Dall’altro, la spinta umana a riassemblare il quadro, cercando tasselli mancanti, nuovi moventi, nomi che tornano. È comprensibile. Ma serve prudenza. Le storie vere respirano piano, hanno bisogno di fatti più che di eco.

Forse la domanda è un’altra: cosa ci dice di noi un caso che, dopo anni, continua a bussare? Forse che non ci basta una sentenza per placare l’inquietudine. O che, davanti a una casa di provincia e a un silenzio d’agosto, cerchiamo ancora la luce giusta per guardare dentro. E capire, finalmente, che cosa stiamo davvero cercando.