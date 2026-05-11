Il movente di Andrea Sempio scagionerebbe Stasi. Quest’ultimo esce dal carcere per una sera

Una storia che torna a bussare: la tesi su un possibile “altro” movente, il nome di Andrea Sempio che riemerge tra carte e ricordi, e Alberto Stasi che, secondo indiscrezioni, otterrebbe una sera fuori dal carcere. Un caso che non smette di interrogare il Paese, tra verità giudiziarie e domande sospese.

Il caso di Garlasco non è solo un fascicolo antico. È una memoria collettiva. Il 13 agosto 2007, l’omicidio di Chiara Poggi rompe un’estate italiana e apre una ferita che ancora punge. Nel tempo, tra sentenze, perizie e discussioni al bar, una tesi ha ripreso quota: il presunto movente di Andrea Sempio che, se provato, scagionerebbe Stasi. È una linea difensiva che gira da anni, riemersa a ondate, capace di riaccendere la miccia del dubbio.

Non anticipiamo. Prima i fatti consolidati. Nel 2015 la Cassazione ha reso definitiva la condanna di Alberto Stasi a 16 anni. Piena responsabilità per l’omicidio di Chiara. Punto fermo dell’ordinamento, dopo un percorso processuale tortuoso. Questo è il quadro in cui, successivamente, la difesa di Stasi ha tentato la revisione: tra gli elementi citati, anche il nome di Andrea Sempio, frequentatore della stessa cerchia della vittima. Si è parlato di dinamiche personali, di possibili gelosie, di orari e contatti. Ma qui serve una bussola: non esistono sentenze che attribuiscano a Sempio alcuna responsabilità, né risulta che sia stato rinviato a giudizio per l’omicidio. Le domande della difesa restano, appunto, domande. Alcuni giudici le hanno già valutate e respinte ai fini della revisione.

La forza di questa tesi sta nella sua suggestione. Il suo limite, nell’assenza di riscontri conclusivi. In altre parole: può nutrire discussioni pubbliche, non sovrascrive ciò che è scolpito in sentenza. È giusto ricordarlo, soprattutto quando i nomi sono vivi e la reputazione è fragile.

Cosa c’è nella tesi del “movente alternativo”

La difesa ha indicato possibili ragioni personali che avrebbero potuto coinvolgere Andrea Sempio: frequentazioni, incroci di orari, segnali deboli letti in controluce. Elementi che, se uniti, disegnerebbero un movente diverso da quello attribuito a Stasi. È una narrazione che cerca varchi: un messaggio non richiamato, un incontro sfuggente, un gesto mal interpretato. Ma, allo stato, mancano conferme ufficiali e riscontri tecnici univoci. Senza prove solide, la tesi resta ipotesi. E la giustizia, in Italia, si scrive con gli atti.

“Esce dal carcere per una sera”: cosa significa davvero

Sull’altro fronte c’è la vita di carcere. Dopo anni di pena, condotta regolare e percorsi trattamentali, la legge prevede i cosiddetti permessi premio: brevi uscite controllate, con finalità di reinserimento. Per un condannato a 16 anni, è giuridicamente possibile chiederli dopo aver scontato una parte significativa della pena e con parere favorevole. Alcuni media hanno parlato di Stasi fuori per una sera. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali pubbliche che dettagliino tempi e condizioni; se il permesso c’è stato, rientra nelle norme e non scardina la sentenza. È una parentesi regolata, non un colpo di scena.

In questa vicenda convivono due piani. Da un lato, la verità processuale: Garlasco, 2007, una giovane vita spezzata, una condanna definitiva nel 2015. Dall’altro, la spinta umana a riassemblare il quadro, cercando tasselli mancanti, nuovi moventi, nomi che tornano. È comprensibile. Ma serve prudenza. Le storie vere respirano piano, hanno bisogno di fatti più che di eco.

Forse la domanda è un’altra: cosa ci dice di noi un caso che, dopo anni, continua a bussare? Forse che non ci basta una sentenza per placare l’inquietudine. O che, davanti a una casa di provincia e a un silenzio d’agosto, cerchiamo ancora la luce giusta per guardare dentro. E capire, finalmente, che cosa stiamo davvero cercando.